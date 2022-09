Schwester Robert Annes Musical-Kurs feiert Premiere

Gerade noch im Kirchenchor, steht Schwester Robert Anne als Krankheitsvertretung plötzlich auf großer Bühne. Allein und ohne Idee, was sie dort soll, nimmt sie das Publikum mit auf eine Reise ins Showbiz und wandelt sich im Laufe des Abends zum Musicalstar.Rockend und tanzend sucht sie dabei den Unterschied zwischen Kirchen- und Background-Chor, fragt sich welche Rolle eine Banane in einem Show-Song spielt, warum man unbedingt Glitzer auf einer Bühne braucht und was Elvis ihr wohl raten würde. Auf herrlich schräge Weise entdeckt sie ihre Leidenschaft für Show, Glamour und Musik. Mit Charme, mitreißenden Songs und auch ernsten Momenten steckt sie erst schüchtern, dann überrascht und zum Schluss begeistert ihr Publikum an und erklärt ganz nebenbei was „Social-Hutzing“ ist.Ursprünglich als Spin-off des Musicals ‚Non(n)sens‘ geschrieben, hat das Eduard-von-Winterstein-Theater eine kurzweilige und komische eigene Fassung mit Live-Band auf der Bühne entwickelt. In dem Solostück bringt Elisabeth Markstein ihre langjährige Bühnenerfahrung im Musical-Bereich und als Solo-Sängerin ein. Sie wechselt, häufig mit einem Augenzwinkern, zwischen Musical,Rap, Klassik und erzgebirgischem Liedgut.So, 02.10.2022, 19.30 Uhr | Sa, 15.10.2022, 19.30 Uhr | Sa, 05.11.2022, 19.30 Uhr | Di, 27.12.2022, 19.30 Uhr | So, 08.01.2023, 15.00 Uhr | Fr, 13.01.2023, 19.30 Uhr Kulturhaus Aue | Fr, 10.02.2023, 19.30 Uhr | Sa, 18.03.2022, 19.30 Uhr20,50 € / 17,50 € / 12,50 € (Premiere)18,50 € / 15,50 € / 9,50 €16,50 €* / 14,50 €* / 7,50 €*12,50 €** / 10,50 €** / 5,50 €***: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen**: Schüler, Studenten, Auszubildende, Bundesfreiwillige, Inhaber Sozialpass, Familienpass service@erzgebirgische.theater Tageskasse