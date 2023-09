Schauspielpremiere „Viel Lärm um nichts“

Die Truppe kommt aus dem Krieg – siegreich und deshalb bester Stimmung. Jetzt wollen sie bei Leonato, dem Gouverneur von Messina, den Sommer genießen. Und dass der eine hübsche Tochter hat, bleibt nicht lange verborgen. Claudio, ein junger Offizier, verliebt sich heftig in Hero. Aber Doña Juana, auf dem Schlachtfeld unterlegen, meint, sich nun auf dem der Liebe rächen zu müssen. Sie spinnt eine perfide Intrige, die Hero am Tage ihrer Hochzeit fast das Leben kostet. Doch nicht nur Hero und Claudio werden Opfer von Manipulation und einer bewusst angeheizten Gerüchteküche. Beatrice und Benedikt, beide überzeugte Singles und wenig angetan voneinander, sollen gegen ihre erklärte Neigung zu einem Paar gemacht werden. Unmöglich, wie es zunächst scheint, doch haben beider Streit-Duelle etwas derart Lustvolles, dass man sich schon fragt, ob es nur Abneigung sein kann, was die beiden verbindet. Klar ist jedenfalls, dass die starken Frauen den eitlen und selbstverliebten Männern am Ende eine handfeste Lektion in Sachen Liebe erteilt haben.Das Stück zählt zu den prallsten Komödien Shakespeares. Doch auch in diesem Fall belässt es der geniale Menschenkenner nicht bei einer oberflächlich-heiteren Beziehungsgeschichte. Er verpackt in seine raffiniert gebaute Verwirrungsmaschinerie große Themen wie: die Unmöglichkeit der Liebe, die erschreckende Nähe von Komik und Tragik bis hin zur grotesken Vergeblichkeit menschlichen Strebens. Viel Lärm um nichts eben.Mittwoch, 27.09.2023, 19.30 Uhr | Samstag, 30.09.2023, 19.30 Uhr |Sonntag, 15.10.2023, 19.30 Uhr | Sonntag, 29.10.2023, 15.00 Uhr | Samstag, 25.11.2023, 19.30 Uhr | Mittwoch, 27.12.2023, 18.00 Uhr | Freitag, 05.01.2024, 10.00 Uhr | Freitag, 26.01.2024, 19.30 Uhr22,00 € / 19,00 € / 13,50 € (Premiere)20,00 € / 17,00 € / 10,50 €18,00 €* / 16,00 €* / 8,50 €*14,00 €** / 12,00 €** / 6,50 €***: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen**: Schüler, Studenten, Auszubildende, Bundesfreiwillige, Inhaber Sozialpass, FamilienpassServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater