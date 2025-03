Schauspielpremiere: „Der Tartuffe oder Der Profiteur“

Die Familie von Orgon lässt es sich gutgehen. Es sind die Goldenen Zwanziger – Partys, Champagner, gutes Essen und die neuen freizügigen Musikklänge – ein Leben im Rausch und Überfluss. In diese Welt tritt Tartuffe ein, der vorgibt, ein moralisches Vorbild zu sein. Seine heuchlerische Maske blendet so sehr, dass der Herr des Hauses und seine Mutter sofort unter dem Bann des scheinheiligen Betrügers stehen. Ungeachtet der Warnungen und Beobachtungen der anderen Haushaltsmitglieder, manövriert sich Orgon blindlings in eine ausweglose Lage hinein und zieht mit sich die anderen ins Verderben. Und während Tartuffe sich nach jeder Regel des ungezügelten Kapitalismus an der Familie bereichert, scheinen seine Opfer unfähig zu sein, sich zur Wehr zu setzen.Wäre es nicht ein Stück Molières, des Königs der Komödiengattung, hätte es das Zeug zu einer ausweglosen Tragödie antiken Ausmaßes. Da wir uns aber in dem Meisterwerk eines der meistgespielten Komödienautoren der Welt befinden, werden wir über die menschlichen Schwächen und Laster, die Kleinlichkeiten und Eifersüchteleien, die Verbohrtheit und über uns selbst herzhaft lachen können.Auf der Bühne zu erleben sind Udo Prucha (Madame Pernelle), Frank Siebenschuh (Orgon), Marie-Louise von Gottberg (Elmire), Rouven Klischies (Damis), Annalena Oswald (Mariane), Leopold Peter (Valère), Soheil Boroumand (Clèante), Marvin Thiede (Tartuffe) und Rose Lohmann (Dorine).Eine halbe Stunde vor Stückbeginn geben wir Ihnen auf der Studiobühne Einblicke in Inhalte und Hintergründe des Stoffes und seiner Umsetzung an unserem Haus.Mittwoch, 19. März 2025, 19.30 Uhr | Samstag, 22. März 2025, 19.30 Uhr | Samstag, 29. März 2025, 19.30 Uhr | Freitag, 4. April 2025, 19.30 Uhr | Sonntag, 13. April 2025, 19.30 Uhr | Sonntag, 20. April 2025, 19.30 Uhr | Sonntag, 27. April 2025, 15.00 Uhr |Sonntag, 4. Mai 2025, 19.30 Uhr | Mittwoch, 14. Mai 2025, 10.00 Uhr22,00 € / 19,00 € / 13,50 € (Premiere)20,00 € / 17,00 € / 10,50 €18,00 €* / 16,00 €* / 8,50 €*14,00 €** / 12,00 €** / 6,50 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte**: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘, Inhaber des Familienpass‘Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr Sa. 10.00 bis 13.00 Uhr Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTages-/Abendkasse