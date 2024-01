Schauspielpremiere: Ab in den Schrank

Zwei nebeneinanderliegende Wohnungen und ein Einbauschrank. Laut Grundriss gehört der zur Wohnung 401 in der Youssouf wohnt. Guillaume ist gerade in 402 eingezogen und hat den Schrank bereits für sich in Besitz genommen. Verständlicherweise ist er wenig begeistert, dass Youssouf die rückwärtige Wand des Schranks kurzerhand herausgesägt hat, um ihn seiner Wohnung einzuverleiben. Da er eine Verabredung hat, gibt er jedoch nach, natürlich unter der Bedingung, dass Youssouf umgehend das entstandene Loch auf der anderen Seite des Einbauschranks wieder schließt. Doch dazu kommt es nicht, weil Guillaume, abgelenkt von Youssouf, eine SMS, die er eigentlich an sein heutiges Date schicken wollte, aus Versehen an seine Exfreundin sendet, wegen der er extra Handynummer und sogar die Wohnung gewechselt hat. Und tatsächlich: Christelle ruft prompt zurück und das ist der Auftakt zu einer wahren Verwechslungsorgie, in die im Laufe der Handlung noch mehrere Personen involviert werden.Sébastien Castro spielt in seinem ersten Stück mit den Mitteln der Boulevard-Komödie. Seine liebenswerten Figuren geraten in immer verrücktere Situationen, in denen sie ihren ganzen Witz und Erfindungsreichtum einsetzen müssen, um – nicht nur den Schrank betreffend – zu einer Lösung zu finden.Zu sehen sind Mira Sanjana Sharma (Christelle, Madame Brachet), Marie-Louise von Gottberg (Sabine), Nadja Schimonsky (Julie), Benedict Friederich (Guillaume), Rouven Klischies (Yussuf) und Udo Prucha (Gabriel).Mi, 17.01.2024, 19.30 Uhr | Sa, 20.01.2024, 19.30 Uhr | So, 11.02.2024, 19.30 Uhr | Sa, 09.03.2024, 19.30 Uhr |Do, 21.03.2024, 19.30 Uhr | So, 31.03.2024, 19.30 Uhr | Sa, 27.04.2024, 19.30 Uhr | Sa, 11.05.2024, 19.30 Uhr22,00 € / 19,00 € / 13,50 € (Premiere)20,00 € / 17,00 € / 10,50 €18,00 €* / 16,00 €* / 8,50 €*14,00 €** / 12,00 €** / 6,50 €***: für Rentner_innen, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber_innen der SächsischenEhrenamtskarte**: für Schüler_innen, Student_innen, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber_innen Sozialpass, FamilienpassServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater