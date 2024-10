Schauspiel-Uraufführung: „Das Universum vs. Alex Woods - Die Zeit läuft“

Schicksal oder Zufall? Als Alex zehn war, hat er einen Meteoriten an den Kopf bekommen. Mitten in einer Kleinstadt, in der Küche. Seine Mutter, hauptberufliche Tarotkartenlegerin vor Ort, hätte das alles vorhersehen können, die Karten haben gewarnt, aber Mama hat die Klienten verwechselt. So geht das! Seitdem leidet Alex an Epilepsie und meditiert, um seine Anfälle in den Griff zu kriegen. Meditieren in einer Kleinstadt ist nicht ohne. Die Boys aus Alex Schule finden meditieren schwul, wobei irgendwie alles schwul ist außer Mopedfahren und Fußballspielen (natürlich nur mit Jungs). Zum Beispiel auch Lesen. Als Alex von ihnen erwischt wird, bringt er sich in einem verwilderten Gewächshaus in Sicherheit. Auch Gewächshäuser sind schwul, und deswegen wird das Gewächshaus zerstört, und schließlich Alex dieser Tat beschuldigt. Das Gewächshaus gehört dem alten Peterson, dem einzigen Menschen, dem Alex begegnet, der – wie Alex – Bücher liest. Der Alte und der Junge werden Freunde. Sie lesen. Sie lesen vor allem einen Autor: Kurt Vonnegut. An dieser Stelle tritt das Universum Kurt Vonneguts in das Universum der Bühnengeschichte, die Marisa Wendt nach dem Roman von Gavin Extence geschrieben hat: Die Tralfamadorianer, jene Außerirdischen, die laut Vonnegut die „Erdlinge“ seit unendlicher Zeit beobachten und sich wundern, denn für Tralfamadorianer spielen die Zusammenhänge von Schicksal und Zufall ebenso wenig eine Rolle, wie Leben, Sterben, Zeugung und Geburt. Lineare Zeit, die Kausalität des Universums, wie sie für uns Menschen so selbstverständlich ist, so selbstverständlich wie nachts zu schlafen und tagsüber zu arbeiten, ist für Tralfamadorianer eine Illusion. Doch das Schicksal stellt Alex eine weitere Probe. Wieder sagen Mamas Tarotkarten eine Katastrophe voraus. Diesmal betrifft sie Mr. Peterson. Der alte Mann ist unheilbar krank und wird sterben. Der Tod interessiert sich nicht für Literatur. Zeit für die Tralfamadorianer! Zeit für Alex Woods! Alex Woods gegen das Universum – die Zeit läuft!Auf der Bühne zu sehen sind Rouven Klischies als Alex Woods / Tralfamadorianer, Anna Bittner als Dr. Weir / Ryan Goodwing / Ellie / Schuldirektorin / Tralfamadorianer, Gisa Kümmerling als Rowena Woods / Declan MacKenzie / Tralfamadorianer und Udo Prucha (Isaac Peterson / Tralfamadorianer). Die Ausstattung liegt in den Händen von Saskia Göldner, für das Sounddesign zeichnet sich Markus Teicher verantwortlich.Eine halbe Stunde vor Stückbeginn geben wir Ihnen Einblicke in Inhalte und Hintergründe des Stoffes und seiner Umsetzung an unserem Haus.Samstag, 2. November 2024, 19.30 Uhr | Mittwoch, 6. November 2024, 19.30 Uhr | Freitag, 15. November 2024, 19.30 Uhr | Samstag, 23. November 2024, 19.30 Uhr | Freitag, 27. Dezember 2024, 19.30 Uhr | Samstag, 4. Januar2025, 19.30 Uhr | Sonntag, 26. Januar 2025, 18.00 Uhr | Freitag, 7. Februar 2025, 19.30 Uhr | Sonntag, 9. März 2025, 15.00 Uhr22,00 € / 19,00 € / 13,50 € (Premiere)20,00 € / 17,00 € / 10,50 €18,00 €* / 16,00 €* / 8,50 €*14,00 €** / 12,00 €** / 6,50 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte**: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘, Inhaber des Familienpass‘Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa. 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTages-/Abendkasse