Russische Romantik

Am Samstag, dem 14. September 2024 im Kulturhaus Aue und am Montag, dem 16. September 2024 im Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz, lädt die Erzgebirgische Philharmonie Aue jeweils um 19.30 Uhr zum 1. Philharmonischen Konzert der Spielzeit 2024_2025 ein. Solist des Abends ist der Pianist und ECHO Klassik-Preisträger Alexander Krichel.



Ein fulminanter Saison-Auftakt! Der Pianist Alexander Krichel kehrt zurück, um „sein“ verschobenes drittes Klavierkonzert von Sergei Rachmaninow mit uns darzubieten, ein pianistisch-orchestrales Monumentalwerk, dem Tschaikowskis fünfte Sinfonie in emotionaler Kraft in nichts nachsteht.



Der Pianist und ECHO-Klassik-Preisträger Alexander Krichel ist bekannt für seine fesselnden Interpretationen der anspruchsvollsten Werke der Klavierliteratur – von Beethoven über Liszt bis Rachmaninow und Prokofiev. 1989 in Hamburg geboren, fasziniert der Tastenvirtuose durch die Gegensätze, die er in sich vereint – in seinem Spiel verbindet er analytische Klarheit mit feurigen Emotionen.



Mit zwei der größten russischen Pianisten der Gegenwart als Lehrer hat die russische Schule Alexander Krichel besonders beeinflusst. Nachdem er Vladimir Krainevs letzter Student in Hannover war, zog es ihn nach London, wo er am Royal College of Music bei Dmitri Alexeev mit höchstem Prädikat abschloss. Die besondere Beziehung des Künstlers zu Sergej Rachmaninow ist hervorzuheben. Die Klavierkonzerte des russischen Komponisten sind ein wichtiger Teil seines Repertoires.



Sowohl auf nationalem als auch internationalem Podium ist der Pianist zu Hause. Alexander Krichel ist Mitbegründer und künstlerischer Leiter des Festivals „Kultur Rockt“ sowie künstlerischer Leiter der Konzertreihe „Kammermusik am Hochrhein“. Seit 2018 ist er außerdem Jurymitglied des Fanny Mendelssohn Förderpreises. Abseits des Klaviers begeistert sich Alexander Krichel für Darstellende und Bildende Kunst sowie für Fremdsprachen. Er engagiert sich in Projekten, die Kindern und Jugendlichen Zugang zur klassischen Musik verschaffen, und setzt sich in der Hospizarbeit ein.



Eine halbe Stunde vor Beginn gibt es die Möglichkeit eine Konzerteinführung zu besuchen.



Musikalische Leitung: Jens Georg Bachmann

Solist: Alexander Krichel

Termine:



Samstag, 14. September 2024, 19.30 Uhr, Kulturhaus Aue

Montag, 16. September 2024, 19.30 Uhr, Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg



Kartenpreise:



23,00 € / 20,00 € / 14,50 €

20,00 €* / 18,00 €* / 12,50 €*

16,00 €** / 14,00 €** / 9,50 €**

*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte

**: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘, Inhaber des Familienpass‘



Karten:



Servicebüro im Kulturhaus Aue

Goethestraße 2, 08280 Aue-Bad Schlema

Di, Mi, Do: 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Tel.: 03771–23761 | service@kulturhausaue.de



Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sa: 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

Abendkasse





(lifePR) (