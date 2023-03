Rupi Kaur: Musikalisch umrahmte Lesungen in besonderer Atmosphäre

Theater der Dichtung

Am Sonntag, dem 16. April 2023, startet um 15 Uhr die nächste Auflage der musikalischen Lesereihe des Annaberger Eduard-von-Winterstein- Theaters durch den Erzgebirgskreis im Kulturbahnhof Stollberg.



Rupi Kaur vereint ihre Hingabe zur Lyrik, die direkt aus dem Herzen geschrieben ist, mit erfrischender Zugänglichkeit. Ihre zunächst auf Instagram veröffentlichten Gedichte sind klar, verständlich, haben keinen „versteckten“ Sinn, sondern setzen sich mutig mit Themen wie Liebe, Verlust, Trauma, Heilen, Weiblichkeit und Migration auseinander. Mit 21 Jahren veröffentlicht sie in Selbstpublikation ihren ersten von inzwischen drei Gedichtbänden „milk and honey“ und schafft es damit als indisch-kanadische Schriftstellerin auf den sonst von weißen Menschen dominierten Lyrikmarkt. Sie zieht Inspiration aus dem Lebensweg ihrer Eltern und deren Migrationserfahrung, aus ihren Erfahrungen mit Sexualität, Liebe, Gewalt und dem daraus entstehenden Schmerz, aber auch aus ihrem Weg des Heilens. Die Zuhörer werden auf eine sehr persönliche Reise mitgenommen, die diese einlädt, die Schatten und das Licht des Menschseins durch Rupi Kaur Perspektive zu erleben.



Es lesen die Schauspielerinnen Nadja Schimonsky und Mira Sanjana Sharma vom Ensemble des Eduard-von-Winterstein-Theaters Annaberg-Buchholz. Für die musikalische Untermalung sorgt Markus Teichler.



Karten: 5,00 € / 3,00 € ermäßigt



Orte und Termine:





Kulturbahnhof Stollberg

Bahnhofstraße 2, 09366 Stollberg

Telefon: 037296–2237

Sonntag, 16. April 2023,15.00 Uhr





Villa Facius Lugau

Hohensteiner Straße 2, 09385 Lugau

Telefon: 037295–900790

Dienstag, 18. April 2023, 19.00 Uhr





Galerie der anderen Art Aue

Goethestraße 5, 08280 Aue-Bad Schlema

Telefon: 0174–5668371

Mittwoch, 19. April 2023, 19.30 Uhr



Bergmagazin Marienberg

Am Kaiserteich 3, 09496 Marienberg

Telefon: 03735–66812919

Donnerstag, 20. April 2023, 19.30 Uhr





Alte Brauerei Annaberg-Buchholz

Geyersdorfer Str. 34, 09456 Annaberg-Buchholz

Telefon: 03733-24801

Freitag, 28. April 2023, 20.00 Uhr