„Relaxed Performance“ und Zusatzvorstellungen von „Mei Harz braucht Lieder–Ein Anton-Günther-Abend“

Seine Lieder und Texte kennen unzählige Menschen –im ganzen Erzgebirge und über die Grenzen der Region hinaus. Mit seinem Werk setzte er seiner „Haamit"ein unvergessenes kulturelles Denkmal. Dabei entstanden seine Lieder in einer Zeit von politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen, die unverkennbar auf ihn einwirkten. Anlässlich seines 85. Todestages im Jahr 2022 begeben wir uns mit diesem Abend auf eine Spurensuche im Leben eines Menschen, den seine Heimat prägte, der das Bild eben jener aber gleichfalls maßgeblich bestimmen sollte.„Relaxed Performances" richten sich an ein Publikum, das eine entspanntere Atmosphäre als die übliche während einer Theatervorstellung ganz besonders genießt. Egal, ob Eltern mit kleinen Kindern oder Menschen mit Behinderung und ihre Begleitmenschen, alle sollen sich willkommen fühlen. Das Licht im Saal bleibt an, die Türen bleiben offen, es wird ein Ruheraum eingerichtet und es darf während der Vorstellung gestaunt, bewundert, gelacht, kommentiert, gehüpft und gesprungen werden.Aufgrund der großen Nachfrage wurden weitere Vorstellungen angesetzt. Eine Vorstellung findet auf der großen Bühne statt. Außerdem wurde der Abend zu einem Gastspiel nach Zwönitz eingeladen.In der Inszenierungvon Oberspielleiterin Jasmin Sarah Zamani und Tenor Richard Glöckner, die auch für die Ausstattung verantwortlich zeichnen, steht Glöckner selbst auf der Bühne.Regie führte Jasmin Sarah Zamani. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Peggy Einfeldt.Sa, 05.11.2022, 15.00 Uhr | Mi, 16.11.2022, 19.00 Uhr | So, 27.11.2022, 20.00 Uhr | Sa, 03.12.2022, 15.00 Uhr(Relaxed Performance)| So, 11.12.2022, 20.00 Uhr |Do, 22.12.2022, 15.00 Uhr | So, 26.12.2022, 18.00 Uhr (Vorbühne)| Sa, 07.01.2023, 19.30 Uhr–Gastspiel in Zwönitz | So, 08.01.2023, 15.00 Uhr |Fr, 10.02.2023, 20.00 Uhr –Kulturhaus Aue | Fr, 17.03.2023, 20.00 Uhr14,00 € / 10,00 €* / 8,00 €***: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer anSamstagen, Sonntagen und Feiertagen**: Schüler, Studenten, Auszubildende, Bundesfreiwillige, Inhaber Sozialpass, Familienpass