Rekord: ein Piano, eine Sängerin, ein Sänger und 13 Rollen

Am Freitag, dem 13. Oktober 2023, um 19.30 Uhr, gastiert das Musiktheater und Kabarett „Wir machen Theater“ am Eduard-von-Winterstein Theater Annaberg-Buchholz mit der Operette "Eine Frau, die weiß, was sie will"."Eine Frau, die weiß, was sie will“ heißt die turbulente Operette von Oscar Straus, mit der das hessische Musiktheater und Kabarett „Wir machen Theater“ am Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz gastiert. Turbulent wird es in der Inszenierung von Joerg Mohrs auch für die beiden Darsteller Christine Rothacker und André Haedicke. Sie spielen, tanzen und singen sich voller Spielfreude an diesem Operettenabend durch sage und schreibe 15 Rollen.: Diese Operette spielt in der Operette. Denn die Operettendiva Manon Falconetti wird von allen Männern umschwärmt, auch vom Jungesellen Raoul Severac. Das allerdings gefällt seiner jungen Geliebten Lucy überhaupt nicht. Sie fordert Manon Falconetti auf, auf Raoul zu verzichten. Allerdings weiß Lucy nicht, dass Manon ihre eigene Mutter ist. Aus dieser Konstellation entstehen hinter den Kulissen des glitzernden Operettenbetriebes ziemlich komplizierte Verwicklungen. Doch am Ende - getreu des ungeschriebenen Operetten-Mottos "Ende gut - alles gut" - landet Lucy endlich doch wieder in den Armen ihres Geliebten Raoul.: Die Inszenierung der Operette "Eine Frau, die weiß, was sie will" des Musiktheater und Kabarett „Wir machen Theater“ ist mit dem Operetten-Frosch von BR-Klassik ausgezeichnet worden.24,00 € / 21,00 € / 14,50 €21,00 €* / 19,00 €* / 12,50 €*17,00 €** / 15,00 €** / 9,50 €***: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen**: Schüler, Studenten, Auszubildende, Bundesfreiwillige, Inhaber Sozialpass, FamilienpassServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterist seit vielen Jahren als Schauspielerin, Sängerin, Kabarettistin, Choreografin, Regisseurin und Theaterpädagogin im deutschsprachigen Raum unterwegs, spielt sowohl große Rollen an großen Theatern in großen Städten als auch auf kleinen Bühnen, ist auch ab und an im Fernsehen zu sehen (Großstadtrevier, Praxis Bülowbogen). Sie choreographierte, schrieb und führte Regie u.A. für die Bregenzer Festspiele, das Kurt Weill Fest in Dessau, Salzburger Landestheater und Museumsquartier Wien, produziert und spielt eigene Produktionen und Solokabaretts in der Bar jeder Vernunft Berlin, Kleines Theater Salzburg, Schmidts Hamburg, Schlachthof München, Theaterhaus Stuttgart.ist im hessischen Friedberg zu Hause. Nach seinem Studium „Musical/Show“ an der Universität der Künste Berlin folgten Engagements in „Die Päpstin“ (Johannes) in Fulda und Hameln und „La Cage aux Folles“ (Phaedra) im Grenzlandtheater Aachen. Außerdem tourte André Haedicke als Tommy in „Lauras Stern – die Show“ durch den deutschsprachigen Raum. Im Frühjahr 2013 debütierte er im Sprechtheater als Piggy in William Golding‘s „Der Herr der Fliegen“ am Renaissance Theater Wien bevor er bei den Freilichtspielen Tecklenburg als Winnetouch im Musical „Der Schuh des Manitu“ zu sehen war. Zudem verkörperte André Haedicke in Düsseldorf, Zürich und Hamburg in der deutschsprachigen Erstauführung von „49 1⁄2 Shades – die Musicalparodie“ unter der Regie von Gerburg Jahnke die Rolle des Christian Grey.