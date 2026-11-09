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Premiere Weihnachtsmärchen: Die Weihnachtsgans Auguste

(lifePR) (Annaberg-Buchholz, )
Am Samstag, dem 21. November 2026, um 15.00 Uhr, feiert im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz das Märchen voller Wunder, Wärme und Weihnachten nach Friedrich Wolf Premiere. Das Familientheaterstück wurde für die Bühne von Nora Schuhmacher bearbeitet und es ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet. Die Inszenierung liegt in den Händen von Jan Holtappels, für die Ausstattung zeichnet sich Martin Scherm verantwortlich.

Mitten im Advent zieht eine Gans ins Haus. Nicht irgendeine – sondern Auguste. Eigentlich ist sie als festlicher Braten gedacht, doch Auguste hat andere Pläne. Sie schnattert sich mitten hinein in das Herz der Familie, wird gefüttert, umsorgt, geliebt – und denkt gar nicht daran, einfach nur Weihnachtsessen zu sein. Denn wer einmal dazugehört, gehört dazu. Für immer.
Friedrich Wolfs berühmte Weihnachtsgeschichte erzählt mit leiser Poesie, feinem Humor und großer Herzenswärme davon, wie sich Erwartungen verändern können, wenn Zuneigung ins Spiel kommt. Es ist eine Geschichte über Mitgefühl, über das Wunder der Weihnacht – und darüber, dass Liebe manchmal genau dort entsteht, wo man sie am wenigsten erwartet: im Gänsestall des Alltags.

Seit achtzig Jahren gehört „Die Weihnachtsgans Auguste“ zu den beliebtesten Weihnachtsgeschichten im deutschsprachigen Raum. Generationen von Eltern haben sie ihren Kindern vorgelesen, immer wieder neu entdeckt – und weitergegeben. Als Weihnachtsmärchen auf der Bühne entfaltet Augustes Geschichte ihren ganz eigenen Zauber. Sie lädt Kinder zum Staunen und Erwachsene zum Schmunzeln ein – und erinnert uns alle daran, was Weihnachten wirklich bedeutet: Zeit füreinander, offene Herzen und die wunderbare Fähigkeit, sich berühren zu lassen.

Auf der Bühne zu erleben sind Beatrice Löffelholz als Weihnachtsgans Auguste, Ferdinand Nowitzky / Marvin Thiede als Vater Löwenhaupt, Familienoberhaupt und Kammersänger und Marie-Louise von Gottberg als Haushälterin Therese. Des Weiteren zusehen sind Leopold Peter als Peterle Löwenhaupt und Annalena Oswald als Greta Löwenhaupt. Die musikalische Einstudierung liegt in den Händen von Markus Teichler.

Premiere: Samstag, 21. November 2026, 15.00 Uhr
Eduard-von-Winterstein-Theater
Buchholzer Str. 67
Annaberg-Buchholz

Weitere Vorstellungen
Sonntag, 29. November 2026, 15.00 Uhr | Sonntag, 13. Dezember 2026, 15.00 Uhr | Sonntag, 20. Dezember 2026, 11.00 Uhr | Samstag, 26. Dezember 2026, 11.00 Uhr | Montag, 28. Dezember 2026, 11.00 Uhr | Dienstag, 29. Dezember 2026, 11.00 Uhr | Mittwoch, 30. Dezember 2026, 11.00 Uhr | Samstag, 2. Januar 2027, 15.00 Uhr | Sonntag, 10. Januar 2027, 15.00 Uhr 

Kartenpreise: 20,00 € / 17,00 € / 10,50 €
18,00 €* / 16,00 €* / 8,50 €*
14,00 €** / 12,00 €** / 6,50 €**
*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit der Sächsischen Ehrenamtskarte
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass

Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo, Di, Do, Fr: 10.00 – 14.00 Uhr
Mi, Sa, So: Geschlossen
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater 
www.erzgebirgische.theater/ticketshop 

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