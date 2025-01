Premiere: „Eine Mords-Freundin“

Am Samstag, dem 18. Januar 2025, 19.30 Uhr, feiert die Komödie „Eine Mord-Freundin“ von Steven Moffat auf der Bühne des Eduard-von- Winterstein-Theaters in Annaberg-Buchholz ihre Premiere. Die Inszenierung liegt in den Händen von Jan Holtappels.



Urlaube bringen nicht selten für einen kurzen Augenblick die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Man erlebt mit den Schicksalsbekanntschaften eine intensive Zeit, die meistens nach dem Kofferauspacken auch wieder vorbei ist. Nicht so bei Elsa Jean Krakowski, einer „Menschen-positiven“ resoluten Dame, die Urlaubsfreundschaften gerne auch darüber hinaus ausdehnen mag. Deshalb lädt sie gerne alle zu sich nach Denver ein oder, noch besser, sich selbst zu ihnen. Man weiß auch nicht, wie man elegant „Nein“ sagen kann, wenn sie ihren Besuch so beiläufig und doch mit unermüdlicher Ausdauer vorschlägt. Sie ist ja auch so nett ... Debbie und Peter haben es jedenfalls nicht übers Herz gebracht und nun wird sie bald da sein. Das Problem ist nur, dass Elsa über die beiden und ihre Familie viel mehr weiß als sie über Elsa. Wer ist sie eigentlich? Das Googeln offenbart die alarmierende Wahrheit – Elsa Jean Krakowski ist eine fleißige ... Mörderin. Kann man den Besuch noch absagen? Und wie macht man das? Da Debbie und Peter keine formvollendete Ausrede einfällt, steht Elsa vor der Tür und das Leben der Familie bekommt einen gewissen Nervenkitzel ...



Diese mörderische Komödie von dem Drehbuchautor der beliebten „Sherlock“-Serie bringt die Lachmuskeln auf Hochtouren, nicht nur der genialen Dialoge wegen, sondern auch dank der turbulenten Situationskomik.



Auf der Bühne zu erleben sind Gisa Kümmerling (Elsa), Marie-Louise von Gottberg (Debbi), Marvin Thiede (Peter), Annalena Oswald (Rosie), Udo Prucha (Nachbar), Rouven Klischies (PC Junkin / Moderator) und Leopold Peter (Alex).



Premiere:

Samstag, 18. Januar 2025, 19.30 Uhr im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz



Kost-Probe: Samstag, 11. Januar 2025, 11.00 Uhr



Weitere Vorstellungen:

Mittwoch, 22. Januar 2025, 19.30 Uhr | Samstag, 1. Februar 2025, 19.30 Uhr | Sonntag, 9. Februar 2025, 19.30 Uhr |

Sonntag, 16. Februar 2025, 15.00 Uhr | Freitag, 7. März 2025, 19.30 Uhr | Sonntag, 6. April 2025, 19.30 Uhr |

Freitag, 2. Mai 2025, 19.30 Uhr | Samstag, 17. Mai 2025, 19.30 Uhr



Kartenpreise:

22,00 € / 19,00 € / 13,50 € (Premiere)

20,00 € / 17,00 € / 10,50 €

18,00 €* / 16,00 €* / 8,50 €*

14,00 €** / 12,00 €** / 6,50 €**

*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte

**: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘, Inhaber des Familienpass‘



Karten:

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Sa. 10.00 bis 13.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

