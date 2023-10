Poetry Slam

Am Freitag, dem 20. Oktober 2023, findet um 20.00 Uhr der Poetry Slam des Eduard-von-Winterstein-Theaters im Soziokulturellen Zentrum Alte Brauerei statt. Moderiert wird der Abend von Schauspielerin Mira Sanjana Sharma.



Mitte Oktober heißt es in der Alten Brauerei wieder: „Du hast den Text – Wir haben die Bühne!“ Der Abend richtet sich an alle, die Spaß am Schreiben und Dichten haben und eine Gelegenheit suchen, ihre neuesten Werke zu präsentieren. Es gelten die folgenden Regeln: Die Teilnehmer haben einen selbstgeschriebenen Text und bekommen von der Jury fünf Minuten Zeit, diesen öffentlich zu präsentieren. Es gilt, die Jury mit den jüngsten Texten zu überzeugen und den Siegerpokal des Abends zu erringen. Anmeldungen werden bis zum Freitag, 20. Oktober, 17 Uhr unter den E-Mail-Adressen service@erzgebirgische.theater / oeffentlichkeitsarbeit@erzgebirgische.theater oder unter der Telefonnummer 03733-1407 131 angenommen.



Die Regeln:



1. Es dürfen nur eigene Texte vorgetragen werden. 2. Jeder Teilnehmer hat pro Vortrag höchstens fünf Minuten Zeit.



3. Der Abend besteht aus zwei Vortragsrunden.



4. Es sind keine Hilfsmittel erlaubt (z. B. kein Kostüm, kein Bühnenbild, keine Videoeinspielung, keine Musikeinspielung).



5. Das Publikum ist die Jury.



Termin: Freitag, 20. Oktober 2023, 20.00 Uhr



Kartenpreise: 5,00 €



Karten:



Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Sa 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater



Abendkasse im Soziokulturellen Zentrum Alte Brauerei e.V.

Geyersdorfer Straße 34, 09456 Annaberg-Buchholz