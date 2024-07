PREMIERE: Monty Python‘s Spamalot (Die Ritter der Kokosnuss)

England im Jahre 932 n. Chr. Finsterstes Mittelalter. König Artus, der die tollste Gurkentruppe von Rittern aller Zeiten um sich versammelt hat, bekommt vom lieben Gott höchstpersönlich den Auftrag, sich auf die Suche nach dem Heiligen Gral zu begeben. Und als wäre diese Aufgabe nicht schon schwierig genug, muss sich die illustre Truppe auch noch mit miesem Wetter, frechen Franzosen und üblen Seuchen herumschlagen. So stolpern sie von Abenteuer zu Abenteuer, begegnen dem schwarzen Ritter, einem überaus gefährlichen Kaninchen und dem verzweifelten Herbert – alles gnadenlos durchzogen vom typisch absurden britischen Monty-Python-Humor.„Spamalot – Das Musical“ zeichnet sich durch seine freche Doppelbödigkeit aus, da sich das Stück immer wieder über sich selbst und das Genre Musical im Allgemeinen lustig macht. Das Musical parodiert mit frechem Witz die ehrwürdige Sage von König Artus und den Rittern der Tafelrunde auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Dreißig Jahre nach dem berühmten Film „Die Ritter der Kokosnuss“ der legendären Komiker-Truppe Monty Python, gestaltete Eric Idle aus der Filmvorlage ein aufregendes Bühnenspektakel, das seit seiner erfolgreichen Uraufführung 2005 am Broadway mit seiner mitreißenden Musik, das Publikum auf der ganzen Welt zu begeistern weiß.Auf der Bühne sind Richard Glöckner u. a. als Historiker und Prinz Herbert, Lukas Witzel als Sir Robin und Bruder Maynard, Maria Rüssel als Patsy und Jakob Hoffmann als Sir Galahad und als Schwarzer Ritter zu erleben. László Varga spielt den legendären König Artus und die Fee aus dem See wird von Elisabeth Markstein verkörpert. In weiteren Rollen sehen Sie Pascal Thomas und Udo Prucha. Ebenfalls dabei ist der Opernchor des Eduard-von-Winterstein-Theaters, in weiteren Tanzrollen präsentieren sich Lindsay Liedtke und Antona Koleva.Sa, 20.07.2024, 21.00 Uhr | Sa, 27.07.2024, 21.00 Uhr | Fr, 02.08.2024, 21.00 Uhr | Do, 15.08.2024, 17.00 Uhr |Sa, 17.08.2024, 20.00 Uhr | Do, 22.08.2024, 17.00 Uhr | Fr, 23.08.2024, 20.00 Uhr | Do, 29.08.2024, 17.00 Uhr |Fr, 30.08.2024, 20.00 Uhr29,00 € / 19,00 €* / 28,00 €** / 16,00 €****Ermäßigungen gelten für Kinder, Schüler_innen, Azubis, Studierende, Sozialpassinhaber_innen,Bundesfreiwilligendienstleistende. Menschen mit Merkzeichen B im Ausweis zahlen den für Sie geltendenPreis und erhalten eine Freikarte für ihre Begleitperson. Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt.** Reisegruppen (ab 15 Personen)*** Kindergruppen (ab 10 Personen)Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Sa 10.00 Uhr bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTourist-Information GreifensteineGreifensteinstraße 44, 09427 EhrenfriedersdorfMo-Fr 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Sa, So, Feiertag 10.00 Uhr bis 15.00 UhrKauf nur vor Ort, – keine Kartenzahlung möglich.Die Abendkasse der Naturbühne Greifensteine öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.