Ostermatinee

Am Ostermontag, dem 18. April 2022, ist um 11 Uhr erstmals eine Ostermatinee der Erzgebirgischen Philharmonie Aue im Kleinen Saal, des Kulturhauses Bad Schlema zu erleben.



Auf dem Konzertplan stehen „Der Frühling“ aus „Die vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi, der Frühlingsstimmen-Walzer op. 410 von Johann Strauß, „Die Vögel“ aus der Orchestersuite „Gli Uccelli“ von Ottorino Respighi, die Sinfonie Nr. 49 f-moll „La Passione“ und „Primavera Porteña“, der „Frühling“ Tango aus den „Vier Jahreszeiten“.



Solist des Konzertvormittags ist der 1. Konzertmeister der Erzgebirgischen Philharmonie Aue, Michael Schmidt, an der Violine. Am Pult steht Generalmusikdirektor Jens Georg Bachmann.



Karten für das Konzerterlebnis sind im Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH unter 03733– 1407-131 oder service@erzgebirgische.theater sowie an der Tageskasse zum Preis von 15 Euro erhältlich.



Termin: Montag, 18. April 2022, 11 Uhr – Kulturhaus Bad Schlema, Kleiner Saal

Kartenpreis: 15,00 € bei freier Platzwahl

Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Eduard-von-Winterstein-Theater

Buchholzer Straße 65, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

Tageskasse