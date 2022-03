Neuzugänge des Ensembles, vorgestellt im Café Bohème

Am Dienstag, dem 29. März 2022 lädt der Förderverein des Eduard-von-Winterstein-Theaters zu einer Ausstellungseröffnung und zur Vorstellung der neuen Ensemblemitglieder ein.



Am Dienstag, dem 29. März 2022, lädt der Förderverein des Eduard-von-Winterstein- Theaters um 18 Uhr zu einer Ausstellungseröffnung ins Foyer des Theaters ein. Mit einer Vernissage wird dort die Ausstellung „Erzgebirge in Portrait und Landschaft“ der in Annaberg-Buchholz lebenden Künstlerin Monika Oberberg eröffnet. Die Ausstellung ist ab dem 29. März bis Mitte Mai im Annaberger Theater zu sehen.



Im Anschluss daran öffnet ab 20 Uhr das traditionelle Café Bohème in der Studiobühne des Eduard-von- Winterstein-Theaters. Immer im März lädt der Theaterförderverein die neu engagierten Ensemblemitglieder dorthin ein.



Zu Gast sind dieses Mal die beiden Chormitglieder Jinsei Park (Bass) und Yuta Kimura (Tenor), die neue Oberspielleiterin am Winterstein-Theater, Jasmin Sarah Zamani, Regieassistentin Katrin Liefke, Sänger Richard Glöckner, Generalmusikdirektor Jens Georg Bachmann und Intendant Moritz Gogg. Sie alle werden von den ersten Wochen und Monaten im neuen Engagement berichten und kleine Kostproben ihres Könnens geben. Es moderieren Silvia Giese und Annelen Hasselwander.



Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.



Termin: Dienstag, 29. März 2022, ab 18 Uhr