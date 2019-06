Musiksommer Erzgebirge in Aue

So werden im Juni und Juli unter anderem die Ouvertüren zu Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“, Rossinis „Der Barbier von Sevilla“, Beethovens „Fidelio“ und Humperdincks „Hänsel und Gretel“ durch die laue Sommerluft schweben. Auch beschwingte Walzermelodien aus klassischen Opern werden an lauschigen Plätzen im ganzen Erzgebirge zu hören sein. Die Mezzosopranistin Anna Bineta Diouf singt unter anderem Arien aus Verdis „Ein Maskenball“, aus „Nabucco“ und aus „Cavalleria Rusticana“ von Pietro Mascagni. Moderiert wird das Konzert von Michael Eccarius. Die musikalische Leitung hat Generalmusikdirektor Naoshi Takahashi.Es spielt die Erzgebirgische Philharmonie Aue.Dirigent: GMD Naoshi TakahashiSolistin: Anna Bineta DioufModeration: Michael EccariusServicebüro im Kulturhaus AueGoethestraße 2, 08280 Aue – Mo/Di/Mi 9.00-12.00 Uhru. 13.00-18.00 Uhr, Do/Fr 9.00-12.00 UhrTel.: 03771–23761 | www.kulturhaus-aue.de Samstag, 13. Juli 2019 15 Uhr im Schlosspark SchlettauFreitag, 19. Juli 2019 20 Uhr auf den Altstadtterrassen in Annaberg-BuchholzSamstag, 20. Juli 2019 20 Uhr an der Villa Facius LugauSonntag, 21. Juli 2019 14.30 Uhr im Musikpavillon Bad Schlema