Musikalische Entdeckungen aus Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Werken

Unter der Überschrift „Liebe, Kampf und Sehnsucht“ lädt die Erzgebirgische Philharmonie Aue, jeweils um 10 Uhr, am Donnerstag, den 29. September ins Kulturhaus Aue und am Freitag, den 10. September 2022 in die Saigerhütte Olbernhau alle Schulklassen zum Schülerkonzert ein. Generalmusikdirektor Jens Georg Bachmann moderiert und dirigiert die Konzertvormittage.



Was ist das Spannende an Orchestermusik? Klar, die vielen unterschiedlichen Instrumente. Aber wozu nutzen die Komponisten der Vergangenheit und Gegenwart diesen Klangreichtum? Kann man unsere alltäglichen, ur-menschlichen Emotionen in Musik ausdrücken? Kann Musik etwas darstellen? Wenn ja: wie und was? – Diesen und weiteren Fragen versucht Generalmusikdirektor Jens Georg Bachmann von der Erzgebirgischen Philharmonie Aue mit Hilfe der Werke des russischen Komponisten Tschaikowski auf die Spur zu kommen.



Die Konzerte sind für Schüler ab 12 Jahren geeignet. – Die Kapazität ist auf je 130 Personen begrenzt. Reservierungen für die Veranstaltung in Aue nimmt das Servicebüro des Kulturhauses Aue unter 03771/23761 oder E-Mail kulturhaus.aue@t-online.de entgegen. Das Schülerkonzert in der Saigerhütte Olbernhau ist unter 03771/7047425 oder E-Mail philharmonie@erzgebirgische.theater buchbar.



Termine: Donnerstag, 29. September 2022, 10.00 Uhr, Kulturhaus Aue Freitag, 30. September 2022, 10.00 Uhr, Saigerhütte Olbernhau

Preis: 5,00 € pro Kind