Musicalpremiere: Tschitti Tschitti Bäng Bäng

Caractacus Potts, Erfinder aus Leidenschaft, und seine zwei Kinder haben ihr Herz an ein altes Autowrack verloren, zu gerne spielen sie in ihrer Fantasie die spektakulärsten Rennen nach. Zu aller Entsetzen soll es nun verkauft werden. Um dies zu verhindern, beschließt Caractacus, das alte Wrack selbst zu kaufen. Doch wäre Potts nicht der geniale Erfinder, wenn er aus der klapprigen Karre nicht noch ein spektakuläres Wunderauto gestalten würde, das den Namen „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ erhält. Der dem Rennsport verfallene bösartige Baron Bomburst von Vulgarien versucht alles, um dieses magische Auto in seine Hände zu bekommen und entführt Caractacus‘ Vater, den er irrtümlich auch für den Erfinder hält. Natürlich macht sich Caractacus mit seinen Kindern zusammen sofort auf den Weg, um den Großvater zu befreien.Wer hätte gedacht, dass aus der Feder des Autors der spannenden Agenten-Romane um den britischen Spion James Bond, auch das fantasievolle und lustige Kinderbuch um das Wunderauto „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ stammt. Ian Fleming verfasste die inspirierte Geschichte für seinen Sohn. Der hierauf basierende legendäre Film von 1968 wurde mehrfach ausgezeichnet, so u. a. für Beste Musik, die von den legendären Sherman Brothers, bekannt vor allem durch ihre Songs für die Disney-Filme „Mary Poppins“ und „Das Dschungelbuch“, stammte. Das auf dem Film beruhende Musical von 2002 eroberte sehr schnell die Bühnen der Welt, so in New York, Sydney, Singapur und München.Auf der Bühne zu erleben sind Sebastian Smulders (Caractacus Potts), Zsófia Szabó (Truly Scrumptious), Leander de Marel (Großvater Potts), László Varga (Baron Bomburst / Lord Scrumptious) und Bettina Grothkopf (Baronin Bomburst / Mrs. Philips). Des Weiteren zu sehen sind Matthias Stephan Hildebrandt (Kinderfänger / Schrotthändler), Corinna De Pooter (Spielzeugmacherin), Vincent Wilke (Boris), Jakob Hoffmann (Goran) und Uli Heim (Coggins/ Truthahnzüchter). In weiteren Rollen sind Amelie Hadlich, Frida Marthe Peschel, Amélie Ritter und Hanna Schreiber zu sehen. Weiterhin wirken Tänzerinnen, Kleindarsteller und der Kinderchor mit. Die musikalische Leitung der Erzgebirgischen Philharmonie Aue haben Markus Teichler und Karl Friedrich Winter inne. Für die Ausstattung zeichnet Martin Scherm verantwortlich, für die Einstudierung des Chores Kristina Pernat Ščančar.Mittwoch, 12. Februar 2025, 19.30 Uhr | Samstag, 8. März 2025, 19.30 Uhr | Sonntag, 23. März 2025, 19.30 Uhr | Sonntag, 30. März 2025, 15.00 Uhr | Samstag, 12. April 2025, 19.30 Uhr |Mittwoch, 16. April 2025, 10.00 Uhr | Montag, 21. April 2025, 15.00 Uhr | Freitag, 25. April 2025, 19.30 Uhr27,00 € / 23,00 € / 17,50 € (Premiere)24,00 € / 21,00 € / 14,50 €21,00 €* / 19,00 €* / 12,50 €*17,00 €** / 15,00 €** / 9,50 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte**: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘, Inhaber des Familienpass‘Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa. 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTages-/Abendkasse