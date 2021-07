Musical-Premiere bei den Greifenstein- Festspielen: THE ADDAMS FAMILY mit der Musik von Andrew Lippa

Die Addams sind – auf den ersten Blick – eine normale Familie: Vater Gomez, Mutter Morticia, Sohn Pugsley, Tochter Wednesday, Grandma, Onkel Fester und der Butler Lurch. Aber die Addams haben ein Geheimnis, das sie zu ganz außerordentlich ungewöhnlichen Zeitgenossen werden lässt: Sie sind die Nachkommen einer sehr langen Linie von Hexen und Vampiren; deshalb lieben sie es auch, sich auf dem Friedhof aufzuhalten. Doch das tun sie nur nachts, in ihrer Freizeit. Bis jetzt haben sie es geschafft, nach außen hin wie eine harmlose Durchschnittsfamilie zu erscheinen. Doch die ruhige Existenz der Sippe gerät entschieden aus dem Gleichgewicht, als Tochter Wednesday sich mit Lucas Beineke verlobt, einem netten jungen Mann, dessen ahnungslose Eltern sich für heute Abend zum Dinner angesagt haben. Die Situation droht schnell zu eskalieren.Seit der Uraufführung der Musical Comedy am Broadway erobern die schrägen Stars der gleichnamigen amerikanischen Kult-Fernsehserie auch das Theaterpublikum in aller Welt.Die Neuausgabe der „Addams Family“ auf der Naturbühne Greifensteine wurde von Tamara Korber inszeniert. Die musikalische Leitung über die Live-Band hat Markus Teichler. Bühnenbild und Kostüme entwarf Robert Schrag. Choreographie: Sonja Elstermann. Zu erleben sind Nick Körber als Gomez, Nadja Schimonsky als Morticia, Katharina Apitz als Wednesday, Tim Taucher als Lucas Beineke, Tim Blutner und Quentin Seiler alternierend als Pugsley, Vladislav Weis als Onkel Fester, Lucia Reichard als Grandma, Marvin Thiede als Lurch und Marie-Louise von Gottberg und Jason- Nandor Tomory als Mutter und Vater Beineke.Sa, 07.08.2021, 21 Uhr | Fr, 13.08.2021, 20 Uhr | Sa, 21.08.2021, 20 UhrSa, 28.08.2021, 20 Uhr |: 27,00 €, 18,00 € ermäßigt**: Kinder, Schüler, Studenten, Azubis, Sozialpass-Inhaber, Bundesfreiwillige, Schwerbeschädigte mit Begleitperson: Servicebüro Eduard-von-Winterstein-Theater,Buchholzer Straße 65, 09456 Annaberg-BuchholzTel.: 03733–1407-131 | service@winterstein-theater.de