Märchenoper Hänsel und Gretel im Kulturhaus Aue

Hänsel und Gretel, die Kinder des bettelarmen Besenbinders Peter und seiner Frau Gertrud müssen in den Wald, um Beeren zu sammeln. Sie finden den Heimweg nicht und übernachten auf einer Lichtung. Am nächsten Morgen kommen sie an ein Häuschen, das ganz aus Kuchen gebaut ist. Als sie sich etwas von der süßen Pracht herausbrechen, ruft es: „Knusper, knusper, knäuschen – wer knuspert mir am Häuschen?“Die Vorstellung im Kulturhaus Aue wird „semikonzertant“ stattfinden. Das bedeutet, dass sowohl Darsteller als auch das Orchester auf der Bühne und spielen. Dabei wird eine neu erarbeitete szenische Umsetzung zu sehen sein.Engelbert Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“ nach dem gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm ist eines der bekanntesten Werke der Musikgeschichte. Mit seiner Märchenoper gelang dem Komponisten ein grandioser Bühnenerfolg, der sich bis in die Gegenwart erhalten hat. Teilweise flossen damals bekannte Kinderlieder wie „Suse, liebe Suse, was raschelt im Stroh“ in die Oper mit ein; andere Stücke erreichten durch sie Volksliedstatus, wie „Brüderchen, komm, tanz mit mir“ oder der „Abendsegen“. Kaum ein Werk der Musikgeschichte genießt eine ähnlich große Beliebtheit beim Publikum und schafft noch in heutiger Zeit so viele Aufführungen.Als Hänsel und Gretel erleben sind Maria Rüssel und Madelaine Vogt zu erleben, Jason-Nandor Tomory verkörpert den Besenbinder Peter, Bettina Grothkopf seine Frau Gertrud. Die Knusperhexe singt und spielt Andreas Petzoldt. Neben den Solisten wirkt der Damenchor des Eduard-von-Winterstein-Theaters Annaberg-Buchholz mit. Das Bühnenbild und die Kostüme entwarf Martin Scherm. Es spielt die Erzgebirgische Philharmonie Aue unter der musikalischen Leitung von GMD Jens Georg Bachmann.Samstag, 17. Dezember 2022, 19.30 Uhr, Kulturhaus Aue18,50 € / 15,50 € / 9,50 €16,50 €* / 14,50 €* / 7,50 €*12,50 €** / 10,50 €** / 5,50 €***: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen**: Schüler, Studenten, Auszubildende, Bundesfreiwillige, Inhaber Sozialpass, FamilienpassServicebüro im Kulturhaus AueGoethestraße 2, 08280 Aue-Bad SchlemaMo-Mi: 9.00 bis 12.00 Uhr u. 13.00 bis 18.00 Uhr; Do-Fr: 9.00 bis 12.00 UhrTel.: 03771–23761 | kulturhaus.aue@t-online.deOnline: www.kulturhausaue.de Abendkasse