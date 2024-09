Märchen: Die Töpfchenhexe

Die Töpfchenhexe trägt ihren Namen nicht von ungefähr, ist sie doch eine leidenschaftliche Sammlerin kleiner Töpfchen, die sie auf einem Regal aufbewahrt und liebevoll putzt. Im Haus des Lehrers Lummelbuck hat sie auf dem Fensterbrett ein Töpfchen gesehen, das ihr ausnehmend gut gefällt. Es wäre das hundertste Exemplar in ihrer Sammlung. Sie muss es haben! Doch dazu braucht sie die Hilfe des Zauberers Suseldrus. Nur er kann das Schlüsselloch in der Haustür des Lehrers so groß zaubern, dass sie hindurchschlüpfen und sich das Töpfchen holen kann. Das sollte am besten heimlich geschehen. Am besten heute Nacht. Suseldrus und Töpfchenhexe machen sich ans Werk. Zunächst läuft alles nach Plan. Aber als die Töpfchenhexe in das Zimmer kommt, auf dessen Fensterbrett das heiß begehrte Töpfchen steht, sitzt dort ein weinender Junge. Er hat einem kaputten Füllfederhalter und überall sind Tintenflecke, sogar auf dem Bett. Statt zur Diebin, wird die Töpfchenhexe nun zur Helferin. Was bekommt sie wohl als Dank dafür?Mit ihren Geschichten von der Töpfchenhexe hat die Autorin Vera Ruoff viele Generationen von Kindern begeistert. Das Eduard-von Winterstein-Theater hat sie unter der Regie von Jasmin Sarah Zamani endlich für das Theater entdeckt.Als Töpfchenhexe steht Anna Bittner auf der Bühne, Rouven Klischies spielt den Schluribumbi, Fridolin Lummelbuck, Sohn des Lehrers und den Polizisten Tapferling. Als Suseldrus und Räuber Balduin ist Marvin Thiede zu erleben. Gisa Kümmerling gibt die Räuberin Blasia. Marie-Louise von Gottberg ist als Oma Beegenbiel zu erleben. Das Bühnenbild entwarf Aylin Kaip, die Kostüme Jasmin Sarah Zamani. Die Musik zu den Liedern von Asia Schreiter hat Peggy Einfeldt komponiert, in ihrer Hand liegt auch die Musikalische Leitung.Do, 31.10.2024, 15.00 Uhr | So, 24.11.2024, 15.00 Uhr20,00 € / 17,00 € / 10,50 €18,00 €* / 16,00 €* / 8,50 €*14,00 €** / 12,00 €** / 6,50 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte**: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber Sozialpass, Inhaber FamilienpassServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHBuchholzer Straße 65, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa 10.00 Uhr bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Tageskasse