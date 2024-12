Lust auf Improvisation

Am Mittwoch, dem 18. Dezember 2024, 18 Uhr ist es wieder so weit: Der Jugendspielclub BACKSTAGE lädt herzlich zum gemeinsamen Improvisieren auf die Studiobühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters ein. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Asia Schreiter.



Im Theater ist oft alles vorgegeben. Der Text, die Handlung, die Figuren. Was passiert

aber, wenn man diese Spielregeln aufhebt? Alle dürfen mal auf die Bühne, entscheiden was gespielt wird

und wie. Man kann selbst aktiv werden, oder ganz bequem, vom Sitz aus, die Spielenden beim Schwitzen

beobachten. BACKSTAGE lädt auf die Studiobühne zu einer Stunde Improvisation ein.



Die Veranstaltung ist für alle Teilnehmenden kostenlos.



Der Zutritt erfolgt über den Bühneneingang an der Theatertreppe.



Veranstaltung: 18. Dezember 2024, 18.00 Uhr | Studiobühne



Ort: Eduard-von-Winterstein-Theater

Buchholzer Straße 67

09456 Annaberg-Buchholz

