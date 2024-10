„Lobgesang“ – Eine Sinfonie-Kantate nach Worten der Heiligen Schrift op. 52

Selb, Wunsiedel. Im Oktober 2024 bringt die Erzgebirgische Philharmonie Aue zusammen mit den Kantoreien von St. Andreas, Selb und St. Veit, Wunsiedel zweimal die Sinfonie-Kantate „Lobgesang“ von Felix Mendelssohn Bartholdy zur Aufführung. Das Konzert findet einmal in der Evang.-Luth. Stadtkirche St. Andreas Selb und einmal in der Stadtkirche St. Veit Wunsiedel statt.



Als Gesangssolisten werden Katharina Osterwald (Sopran), Susanne Wittekind (Sopran) und Benjamin Glaubitz (Tenor) zu hören sein. Die Leitung liegt bei KMD Reinhold Schelter.



Termine:



Ev. Stadtkirche St. Andreas Selb

Sa 26.10.24 18.00 Uhr



Stadtkirche Sankt Veit (und Martin)

So 27.10.24 17.00 Uhr





















(lifePR) (