Schauspiel-Jugendstücks von Thilo Reffert auf der Studiobühne im Eduard-von-Winterstein Theater in Annaberg-Buchholz statt. Der Autor wird am Premierentag selbst vor Ort sein. Die Regie lag in den Händen von Stefan Behrendt.Ennos Buslinie ist die 912. Jeden Morgen steigen immer dieselben Menschen in seinen Bus ein: Kinder, die zur Schule müssen, eine Mutter mit ihren zwei Kindern, ein Wachmann, der von der Nachtschicht kommt… Heute hat Leon Geburtstag. Er hat Muffins dabei, die er in seiner Klasse verteilen will. Aber Enno muss eine Vollbremsung machen und die Schüssel mit den Muffins fliegt quer durch den Bus.Alle, die mitfahren, erleben dieses Ereignis aus ihrer eigenen, ganz persönlichen Perspektive.Auf der Bühne sind Anna Bittner und Marie-Louise von Gottberg zu erleben. Bühne und Kostüme hat Linda Hofmann entworfen.Sonntag, 26. März 2023, 18.00 UhrDi, 28.03.2023, 10.00 Uhr | Do, 30.03.2023, 10.00 Uhr |So, 02.04.2023, 15.00 Uhr |Di, 04.04.2023, 10.00 Uhr | So, 23.04.2023, 18.00 Uhr |Mo, 24.04.2023, 10.00 Uhr |Mo, 01.05.2023, 18.00 Uhr | Do, 04.05.2023, 18.00 Uhr | Mo, 08.05.2023, 10.00 UhrKartenpreise: 14,00 € / 8,00 € ermäßigtServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Sa 10.00 Uhr bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTageskasse