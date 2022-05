Kult-Star Beethoven

Schüler- und Kinderkonzert

Am Mittwoch, dem 11. Mai 2022 und am Donnerstag, dem 12. Mai 2022 lädt die Erzgebirgische Philharmonie Aue jeweils um 10 Uhr alle Beethoven-Liebhaber zu einem interaktiven Konzerterlebnis in das Eduardvon- Winterstein-Theater ein.



Annaberg-Buchholz. Wer war dieser Beethoven? Wie schaffte er es, mit nur vier Noten eine packende, dramatische Geschichte zu erzählen? Und, wie klingt eigentlich ein Blitz? Ein Besuch bei unserem Konzert bringt Antworten auf diese und viele andere Fragen rund um das Phänomen Beethoven. Allerdings ist auf dieser musikalischen Forschungsreise die aktive Teilnahme des Publikums gefragt. Denn nicht nur das Orchester, auch die Besucher werden bei dem Konzert Klangkörper sein.



Das Konzept und die Idee stammen von Generalmusikdirektor Jens Georg Bachmann, der das Konzert dirigieren und moderieren wird.



Termine:



Mittwoch, 11. Mai 2022, 10.00 Uhr, Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz

Donnerstag, 12. Mai 2022, 10.00 Uhr, Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz



Kartenpreis: 5,00 € pro Karte



Vorbestellungen:



Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Eduard-von-Winterstein-Theater

Buchholzer Straße 65, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr: 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater