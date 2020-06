Pressemitteilung BoxID: 802699 (Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH)

Konzert zum Sommeranfang der Erzgebirgischen Philharmonie Aue

Am Sonntag, dem 21. Juni 2020, lädt die Erzgebirgische Philharmonie um 15 Uhr nach langer Pause erstmals zu einem Sommerkonzert in das Kulturhaus Erzhammer in Annaberg-Buchholz ein.



Wir sind wieder da!



Die Erzgebirgische Philharmonie Aue freut sich, die Musikfreunde im Erzgebirge nach langer Zeit wieder zu einem Konzert in Annaberg-Buchholz begrüßen zu können. Sie lädt ein zu einem



„Konzert zum Sommeranfang“ am Sonntag, dem 21. Juni 2020, um 15 Uhr in das Kulturhaus Erzhammer.



Unter der Leitung von Generalmusikdirektor Naoshi Takahashi werden Instrumentalmusik und Opernarien aus Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach und anderen zu hören sein. Natürlich wird dieses Konzert etwas anders aussehen, als wir es gewohnt sind: Karten zum Preis von 6,50 Euro müssen bis zum 19. Juni um 15 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 03733/1407131 im Servicebüro des Eduard-von-Winterstein-Theaters reserviert werden. Am Veranstaltungstag können die Karten ab 14 Uhr im Kulturhaus Erzhammer abgeholt werden. Eine Tageskasse wird es nicht geben.



Das Konzert selbst findet unter den gültigen Hygiene Vorschriften statt: Die Besucher müssen während des Eintritts in das Kulturhaus Erzhammer einen Mundschutz tragen, den sie während des Konzertes aber ablegen können. Zudem muss jeder Konzertbesucher seine Daten hinterlassen und seine Symptomfreiheit mit Unterschrift bestätigen.



Erzgebirgische Philharmonie Aue Musikalische Leitung:

GMD Naoshi Takahashi

Solisten: Madelaine Vogt – Gesang

Paul-Gerhard Voigt – Flöte

Friedhelm Peters – Harfe

Luca Tarantino – Oboe

Thomas McColl – Trompete

Andreas Winkler – Posaune



Termin: Sonntag, 21.6.2020, 15 Uhr

Kartenpreis: 6,50 €

Karten: Servicebüro Eduard-von-Winterstein-Theater

Di 9-14 Uhr, Mi – Fr 9-15 Uhr

Tel.: 03733–1407131

E-Mail: service@winterstein-theater.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (