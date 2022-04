Konzert zugunsten der Erzgebirgischen Theater- und Orchester Stiftung (ETHOS)

Am Freitag, dem 29. April 2022, um 19.30 Uhr lädt die Erzgebirgische Theater- und Orchesterstiftung ETHOS in das Kulturhaus Erzhammer in Annaberg-Buchholz zu einem Sonderkonzert der Erzgebirgischen Philharmonie ein. Die Einnahmen sollen der Stiftung zugutekommen.



Generalmusikdirektor Jens Georg Bachmann hat das Konzert unter das Motto "Abend im Frühling" gestellt, und so ist es nur natürlich, dass das Publikum mit Rezitationen und mit Kompositionen von Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauß und Ottorino Respighi erfreut wird.



Solisten des Abends sind die Sopranistin Bettina Grothkopf und der 1. Konzertmeister der Erzgebirgischen Philharmonie Aue, Michael Schmidt.



Nick Körber, Tim Taucher und Vladislav Weis, Schauspieler des Eduard-von-Winterstein-Theaters Annaberg- Buchholz, unterstützen Solisten und Philharmonie mit ihren Rezitationen von Frühlingsgedichten.



Die Erzgebirgische Theater- und Orchester Stiftung wurde 2007 gegründet. Bürger, Unternehmen, kommunale Einrichtungen, Verbände und Geldinstitute des Erzgebirgskreises haben sich in dieser Stiftung zusammengefunden, um dauerhaft dafür zu sorgen, dass die Einwohner des Erzgebirgskreises, Theater und Orchestermusik in erreichbarer Nähe finden und diese somit weiterhin als festen Teil ihres Lebens wahren.



Karten zum Vorverkaufspreis von 18 Euro sind im Servicebüro des Eduard-von-Winterstein-Theaters und unter der Telefonnummer 03733/1407-131 sowie zum Preis von 20 Euro an der Abendkasse im Kulturhaus Erzhammer erhältlich.



Dirigent: GMD Jens Georg Bachmann



Solisten: Bettina Grothkopf (Sopran), Michael Schmidt (Violine)



Moderation: Moritz Gogg und Jens Georg Bachmann



Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Buchholzer Straße 65, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

Abendkasse