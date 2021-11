Ach ich arme Jungfer zart, ach hätt ich genommen den König Drosselbart!“ Diesen Stoßseufzer der hochmütigen Prinzessin, der kein Freier gut genug war, kennt jung und alt. Die Faszination der Geschichten der Gebrüder Grimm ist bis heute ungebrochen und jede Generation verfolgt auch das Märchen vom König Drosselbart mit Spannung und Vergnügen.Aber von vorn: Prinzessin Serina macht es ihrem Vater wirklich nicht leicht: Statt sich brav aus den zahlreichen heiratswilligen Grafen, Prinzen und Königen einen geeigneten Ehemann auszusuchen, verspottet sie alle Bewerber – auch diesen einen jungen König mit dem spitzen Kinn, den sie kurzerhand „Drosselbart“ nennt. Doch der verliebt sich in das freche Mädchen und schmiedet einen Plan, wie er zusammen mit dem jetzt wirklich ratlosen königlichen Vater doch noch ihr Herz erobern kann. Er kommt als armer Spielmann verkleidet wieder und Serinas Odyssee durch das schwere Leben einer Bettlersfrau beginnt. Zu ihrem Glück gibt es da aber noch die Ratte René, die ihr aus jeder Zwickmühle wieder heraushilft, nebenbei, so zum Spaß, ein bisschen Unsinn treibt und am Ende dafür sorgt, dass Serina doch noch die glückliche Braut des Königs „Drosselbart“ wird. Am Ende hat Prinzessin Serina ihren Traumprinzen gefunden und vielleicht war es ja gar nicht so verkehrt, ihrem Vater nicht blind zu gehorchen, sondern etwas zu riskieren und auf den Mann zu warten, der sie wirklich liebt und auch etwas zu tun bereit ist, um sie zu erobern.Als Prinzessin Serina steht Linda Prinz auf der Bühne, den König Drosselbart spielt Malte Haas. Als König, Kaufmann Blaschke und Chefkoch Gusteau ist Marvin Thiede zu erleben und Kira L. Althaler gibt die Ratte René und den Prinzen von Komischluckdistan. Regie führt Andreas Ingenhaag, Bühnenbild und Kostüme entwarf Martin Scherm, die Choreographien Sigrun Kressmann. In den Händen von Peggy Einfeldt liegt die Musikalische Leitung.Mi, 17.11.2021, 15 Uhr | So, 21.11.2021, 15 Uhr | So, 12.12.2021, 15 Uhr | Di, 28.12.2021, 10 Uhr | Mi, 29.12.2021, 10 Uhr | Do, 30.12.2021, 10 Uhr | So, 09.01.2022, 15 Uhr20,50 € / 17,50 € / 12,50 € (Premiere)18,50 € / 15,50 € / 9,50 €16,50 €* / 14,50 €* / 7,50 €*12,50 €** / 10,50 €** / 5,50 €***: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen**: Schüler, Studenten, Auszubildende, Bundesfreiwillige, Inhaber Sozialpass, FamilienpassServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHBuchholzer Straße 65, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTageskasse