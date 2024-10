Kirchenkonzert: Musik zum Reformationsfest

Am 31. Oktober findet ein musikalischer Festgottesdienst statt, in dessen Rahmen die „Missa Lumen“ von Lorenz Maierhofer und die Kantate „Halleluja! Lobet Gott" von Klaus Heizmann zur Aufführung gelangen. Das Konzert am Reformationstag bildet den Abschluss des Festjahres „500 Jahre Reformation in Buchholz“ und ist somit ein großes, musikalisches Event. Lorenz Maierhofers „Missa Lumen“ zeichnet sich durch eine besondere Klangsprache aus. Ausdrucksvolle vokale Archaik verbindet sich mit festlich-klassischen und populären Klängen. Das kleine Licht der menschlichen Suche, der gläubigen Zuversicht und der ewigen göttlichen Freude trägt die Botschaft dieser besonderen Komposition.



Das Lob der Psalmen hat in allen Jahrhunderten Komponisten inspiriert – so auch Klaus Heizmann. Eingängig und mitreißend hat der Komponist die schönsten Lob- und Anbetungstexte der Psalmen vertont.



Die Solisten des Abends sind Annett Illig und Hartmut Pohle. Ihnen zur Seite stehen die Sänger und Sängerinnen der Kantoreien Buchholz und Sehma und der Neuapostolischen Kirche Annaberg, der Kinderchor aus Buchholz und Sehma sowie die Erzgebirgische Philharmonie Aue.



Tickets gibt es über die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Annaberg-Buchholz (Kleine Kirchgasse 23, 09456 Annaberg-Buchholz / Telefon: 03733/23190).



Termin: Donnerstag, 31. Oktober 2024

St. Katharinenkirche Buchholz

An der Katharinenkirche 2

09456 Annaberg-Buchholz





