Kinderwochenende mit Rittern und Drachen

Am Samstag, dem 3. August 2024, öffnen wir unsere Tore für die Kinder, die mit uns ihren Schulstart feiern möchten. Allen Zuckertütenkids und ihren Geschwistern schenken wir Gratiskarten für die Vorstellung „Drachen haben nichts zu lachen“, die 16.00 Uhr beginnt. Im Anschluss gibt es auf unserer Spielewiese Spaß für die ganze Familie. Von einer Autogrammstunde der Darsteller bis hin zu leckerem Eis, ist für jeden etwas dabei. Wenn Sie das Schulanfangsfest mit einem Abc-Schützen besuchen möchten, so melden Sie sich bitte aus organisatorischen Gründen per E-Mail (service@erzgebirgische.theater) oder per Telefon (03733 1407 131) an. So weiß Ritter Ottokar und sein Drache, wie viele Überraschungen sie vorbereiten müssen!Am Sonntag, dem 4. August 2024, startet nach der Vorstellung, die 15.00 Uhr anfängt, das große KNAXKinderfest der Erzgebirgssparkasse mit Spielen und Highlights, Begegnungen mit dem Ensemble und leckeren Snacks. Ein unvergessliches Erlebnis!Das Stück „Drachen haben nichts zu lachen“, nach dem gleichnamigen Kinderbuchklassiker von Franz Sales Sklenitzka, erzählt von Freundschaft, Selbstlosigkeit und mutigem Einsatz für die Schwachen. Die Erzgebirgssparkasse übernimmt die Schirmherrschaft für das Festwochenende.: 16,00 € / 9,00 €* / 15,00 €** / 6,00 €****Ermäßigungen gelten für Kinder, Schüler_innen, Azubis, Studierende, Sozialpassinhaber_innen, Bundesfreiwilligendienstleistende. Menschen mit Merkzeichen B im Ausweis zahlen den für Sie geltenden Preis und erhalten eine Freikarte für ihre Begleitperson. Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt.** Reisegruppen (ab 15 Personen)*** Kindergruppen (ab 10 Personen)Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Sa 10.00 Uhr bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTourist-Information GreifensteineGreifensteinstraße 44, 09427 EhrenfriedersdorfMo-Fr 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Sa, So, Feiertag 11.00 Uhr bis 16.00 UhrKauf nur vor Ort, – keine Kartenzahlung möglich.Die Tageskasse des Naturtheaters Greifensteine öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.