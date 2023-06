Keine Angst vor Hotzenplotz

Nachdem Hotzenplotz im zweiten Teil der Hotzenplotz-Serie auf den Greifensteinen von Kasperl und Seppel gefangen genommen worden ist, hat er nun seine Zeit im Kreisgefängnis abgesessen und wird entlassen. Dort saß er, weil er die Kaffeemühle der Großmutter gestohlen und das Fahrrad von Wachtmeister Dimpfelmoser als Fluchtfahrzeug benutzt hat. Nun hat Hotzenplotz beschlossen, das Räuberdasein aufzugeben. Das Dumme ist nur: „Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht“. Und: „Wer einmal Räuber ist, dem traut niemand über den Weg“. Kein Wunder also, dass Hotzenplotz sofort verdächtigt wird, als die Wunderkugel von Frau Schlotterbeck plötzlich verschwindet. Immerhin kann er Kasperl und Seppel von seiner neuen Friedfertigkeit überzeugen, indem er seine Schießpulvervorräte in die Luft jagt. Die beiden finden auch heraus, wer der wahre Übeltäter ist und so bekommt Hotzenplotz schließlich doch eine neue Chance.Auch in Teil 3 der Theater-Version von Otfried Preußlers unsterblichen Hotzenplotz-Geschichten steht wieder Leander de Marel als Titel-Räuber-Held auf der Greifenstein-Bühne; das Kasperl spielt Juliane Prucha und als Seppel ist Maria Rüssel zu erleben. In weiteren Rollen sind unter anderem Bettina Corthy-Hildebrandt / Bettina Grothkopf, Matthias Stephan Hildebrandt, Olaf Kaden und Udo Prucha zu sehen. Regie führt Michal Sykora, Bühnenbild und Kostüme entwarf Martin Scherm, die Musikalische Leitung hat Peggy Einfeldt.Mo, 03.07.2023, 10.30 Uhr | Mi, 05.07.2023, 10.30 Uhr | Mo, 10.07.2023, 10.30 Uhr | Fr, 14.07.2023, 10.30 UhrSo, 16.07.2023, 15.00 Uhr | Mo, 17.07.2023, 10.30 Uhr | Di, 25.07.2023, 17.00 Uhr | Mi, 26.07.2023, 10.30 UhrMi, 02.08.2023, 15.00 Uhr | Do, 03.08.2023, 10.30 Uhr | Fr, 11.08.2023, 10.30 Uhr | Di, 15.08.2023, 10.30 UhrDi, 22.08.2023, 15.00 Uhr | So, 27.08.2023, 10.30 Uhr16,00 € / 9,00 € (ermäßigt)Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Sa 10.00 Uhr bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Tourist-Information GreifensteineGreifensteinstraße 44, 09427 EhrenfriedersdorfMo-Fr 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Sa-So 11.00 Uhr bis 16.00 UhrKauf nur vor Ort, – keine Kartenzahlung möglich.Die Tageskasse der Naturbühne Greifensteine öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.