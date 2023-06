„Jedermann“ ab 23. Juni wieder in Annaberg-Buchholz

„Jedermann“ sind wir alle. Denn er steht nicht nur für den reichen Vierzigjährigen, den der Tod aus seinem üppigen Leben reißt. Er steht für uns alle, die wir gerne vergessen (und wahrscheinlich auch zeitweise vergessen müssen), dass der Tod jederzeit und überraschend unser Leben beenden kann und dass wir dann einzig an unseren Taten gemessen werden. Wir alle sind aber auch Buhlschaft (Geliebte/r), Mammon, Geselle, Vetter, Mutter (oder Vater oder zumindest Sohn oder Tochter).In jedem von uns steckt etwas der Figuren, die in Hugo von Hoffmannsthals 1911uraufgeführtem Stück vom Sterben des reichen Mannes auftreten. Alle Spielenden sind Jedermann, so wie die Gäste im Publikum alle Jedermann sind. Alle Spielenden sind der mahnende Chor, schlüpfen dann nahtlos in die verschiedenen Figuren. Ein Schlagzeuger trommelt dazu den Herzschlag des Lebens, an dessen Ende Jedermann ein Geleit sucht, um seinem Richter nicht allein gegenüber stehen zu müssen.In der Inszenierung von Markus Steinwender spielen Anna Bittner, Benedict Friederich, Marie-Louise von Gottberg, Gisa Kümmerling, Nadja Schimonsky, Mira Sanjana Sharma, Vladislav Weis sowie Nenad Žanić. Als Gast wirkt Tim Taucher mit. Musikalisch unterstützt wird das Ensemble des Eduard-von-WintersteinTheaters von Sven Lerchenberger und Karl Friedrich Winter.Fr, 23.06.2023, 20.00 Uhr | Fr, 14.07.2023, 20.00 Uhr | So, 06.08.2023, 20.00 Uhr | Mi, 23.08.2023, 20.00 Uhr18,00 € / 13,00 € ermäßigtServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Abendkasse