"Jedermann" ab 2. August wieder an der St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz

Hofmannsthals „Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ wird bereits im achten Sommer unter freiem Himmel aufgeführt. Die Vorstellungen finden ab Freitag, dem 2. August, jeweils um 20 Uhr an der St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz statt.



Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“, der seit 1920 zum festen Bestandteil der Salzburger Festspiele gehört, geht auf einen mittelalterlichen Stoff zurück. Das Stück erzählt die Geschichte vom reichen Mann, Jedermann, der mitten im Trubel eines Festbanketts vom Tod aufgefordert wird, jetzt sofort vor dem Thron Gottes zu erscheinen. Nur eine kurze Frist wird ihm gewährt, damit er einen Gefährten finden kann, der den letzten Weg mit ihm gemeinsam geht. Aber niemand ist bereit, Jedermann in den Tod zu begleiten. Auch Mammon, Jedermanns Reichtum, will seinem Herrn nicht ins Jenseits folgen. In der höchsten Not hört Jedermann plötzlich eine leise Stimme, die ihn ruft: Jedermanns gute Werke in Gestalt einer schwachen, gebrechlichen Frau ist bereit, mit ihm zu gehen. Weil sie aber so schwach ist, bittet sie den Glauben, ihre Schwester, um Beistand. Der Teufel muss erkennen, dass ihm Jedermanns schon sicher geglaubte Seele durch die Gnade Gottes verlorengeht.



Der „Jedermann“ des Eduard-von-Winterstein-Theaters wird bereits im achten Sommer unter freiem Himmel an der St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz gespielt. (Bei Regen in der Kirche). Beginn ist jeweils um 20 Uhr.



Alle Vorstellungen:

Fr, 02.08.2019, 20 Uhr | So, 04.08.2019, 20 Uhr | So, 25.08.2019, 20 Uhr

Fr, 06.09.2019, 20 Uhr



Kartenpreise: 15,00 € / 10,00 € ermäßigt

Reisegruppen ab 20 Personen: 14,00 € / 9,00 € ermäßigt



Karten: Abendkasse



Servicebüro, Buchholzer Str. 65, Annaberg-Buchholz

Mo-Mi 9.00 – 15.30 Uhr, Do-Fr 9.00 – 13.30 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@winterstein-theater.de

