Hoffnung für die Kinder

Gastspiel des Musiktheater Rabenschnabl und der Kreismusikschule Erzgebirgskreis

Am Samstag, dem 21.10.2023, 16.00 Uhr, kommt das Gastspiel „Hoffnung für die Kinder“ von Wolfgang Goldstein und Axel und Patrick Schulze, des Musiktheaters Rabenschnabl, auf die Bühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters in Annaberg-Buchholz.



Hat Ihre Fantasie noch Flügel? Wenn ja, sind Sie an diesem Nachmittag im Eduardvon-Winterstein-Theater genau richtig. Das Musiktheater Rabenschnabl der Kreismusikschule des Erzgebirgskreises gastiert mit ihrem Kindermusical, für alle, deren Fantasie noch Flügel hat.



Begleiten Sie die Mitglieder_innen des Musiktheaters Rabenschnabls unter der Leitung der Sopranisten Annett Illig in eine Welt der Fantasie:

Die Traumflieger, die Träume der Kinder sind verschwunden, mit den Akteuren auf der Bühne suchen und befreien Sie: Wenn der Mond am Abend seine Traumrieselwünsche über die Erde streut, werden die Kinder zu Traumfliegern, ihre Fantasie verleiht ihren Gedanken Flügel und so schwirren sie durch Zeit und Raum und wenn sie am Morgen zurückkehren, möchten sich die Kinder an ihre Träume erinnern. Begleiten Sie die Kinder auf ihrem Weg und befreien Sie die Träume mit den Kindern. Kein Traum ist wirklich zu Ende, wenn man fest daran glaubt, was uns unsere Träume erzählen wollen. Kinder sind schon stark genug, ihre Träume zu beschützen.



Das Musical ist für Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahre geeignet.



Termin: Samstag, 21.10.2023, 16.00 Uhr



Weitere Termine: Dienstag, 24. Oktober 2023, 10.00 Uhr | Sonntag, 21. April 2024, 15.00 Uhr | Donnerstag, 25. April 2024, 10.00 Uhr



Kartenpreise: 8,00€

6,00€**

**: Kinder, Schüler_innen, Student_innen, Bundesfreiwillige, Inhaber_innen Sozialpass, Familienpass



Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9

09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr; Sa 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

Abendkasse