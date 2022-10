Hildegard Knef: Der geschenkte Gaul

Theater der Dichtung

Am Donnerstag, dem 13. Oktober 2022, startet 19.30 Uhr die nächste Auflage der musikalischen Lesereihe des Annaberger Eduard-von- Winterstein-Theaters durch den Erzgebirgskreis im Bergmagazin in Marienberg.



Marienberg/Stollberg/Lugau/Annaberg-Buchholz/Aue Bad-Schlema.



Hildegard Knef, Diva, frühe Provokateurin, eigenwillige Chanteuse - sie hatte viele Gesichter. Ihre Autobiografie bietet spannende Anekdoten, tagebuchartige Skizzen und ironische Selbstbetrachtungen. Kurz nach der Veröffentlichung 1970 schnellte „Der geschenkte Gaul“ auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste und wurde in 17 Sprachen übersetzt.



„Ich lehne es ab, meine Zunge im Zaum zu halten“- Dieses Zitat aus dem Werk der Schriftstellerin Aphra Behn ist das Motto der diesjährigen Lesereise im Erzgebirge. Die musikalisch umrahmten Lesungen in besonderer Atomsphäre beschäftigen sich damit, wie sich Frauen in unterschiedlichen Epochen als Künstlerinnen behaupten und welche großartigen, leider oft wenig bekannte Werke dabei entstanden sind.



An den Hildegard-Knef-Abenden lesen die Schauspieler_innen Marie Louise von Gottberg und Benedict Friederich, die auch, von Markus Teichler am Klavier begleitet, ausgewählte Lieder von Hildegard Knef präsentieren werden. Die künstlerische Leitung liegt in den Händen von Silvia Giese.



Karten: 5,00 € / 3,00 € ermäßigt



Orte und Termine:



Bergmagazin Marienberg

Am Kaiserteich 3, 09496 Marienberg

Telefon: 03735–66812919

Donnerstag, 13. Oktober 2022, 19.30 Uhr



Kulturbahnhof Stollberg

Bahnhofstraße 2, 09366 Stollberg

Telefon: 037296–2237

Sonntag, 23. Oktober.2022, 15.00 Uhr



Villa Facius Lugau

Hohensteiner Straße 2, 09385 Lugau

Telefon: 037295–900790

Dienstag, 25. Oktober 2022, 19.00 Uhr



Alte Brauerei Annaberg-Buchholz

Geyersdorfer Str. 34, 09456 Annaberg-Buchholz

Telefon: 03733-24801

Freitag, 26. Oktober 2022, 20.00 Uhr



Galerie der anderen Art Aue

Goethestraße 5, 08280 Aue-Bad Schlema

Telefon: 0174–5668371

Donnerstag, 27. Oktober 2022, 19.30 Uhr