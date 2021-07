Der Herr der Diebe ist der geheimnisvolle Anführer einer Bande von heimatlosen Kindern in Venedig. Nachts bricht er in die Villen der Reichen ein, am Tag verkauft er die Beute und hält mit dem Erlös seine Schützlinge über Wasser. Aber niemand kennt seinen Namen und sein Gesicht, denn er trägt immer eine Maske, und niemand weiß, wohin er im Morgengrauen verschwindet. Auch nicht Prosper und Bo, zwei Brüder, die nach dem Tod ihrer Mutter vor ihrer schrecklichen Tante Esther geflohen sind und bei der Bande Unterschlupf gefunden haben. Als ein Detektiv den Kindern auf die Spur kommt, nehmen sie ihn kurzerhand gefangen und setzen ihn fest. Die Bande erhält von einem mysteriösen Grafen den Auftrag, den verlorenen Flügel eines hölzernen Löwen wiederzubeschaffen; jetzt wird es für die Kinder richtig gefährlich.Die Inszenierung des bunten, turbulenten und spannenden Abenteuerstücks liegt in den Händen von Tamara Korber. Die Bühne hat Tilo Staudte entworfen, die Kostüme Martin Scherm. Die musikalische Leitung hat Peggy Einfeldt. Die Titelrolle spielt Nick Körber, die Rolle des Prosper hat Tim Taucher übernommen, die seines kleinen Bruders Bo spielen alternierend Tim Blutner und Quentin Seiler. In weiteren Rollen wirken unter anderen mit: Katharina Apitz, Marie-Louise von Gottberg, Kerstin Maus, Lucia Reichard, Nadja Schimonsky, Olaf Kaden, Udo Prucha, Marvin Thiede, Vladislav Weis und Nenad Žanić.Samstag, 10. Juli 2021, 17.00 UhrMo, 12.7.2021, 10.30 Uhr | Mi, 14.7.2021, 10.30 Uhr | So, 18.7.2021, 17.00 UhrMi, 28.7.2021, 10.30 Uhr | Di, 3.08.2021, 10.30 Uhr | Mo, 9.8.2021, 10.30 UhrDo, 12.8.2021, 17.00 Uhr | Mo, 16.8.2021, 10.30 Uhr | Do, 19.08.2021, 10.30Mo, 23.8.2021, 15.00 Uhr | Do, 26.8.2021, 15.00 Uhr | Fr, 27.8.2021, 10.30 Uhr14,00 €, 9,00 € ermäßigt**: Kinder, Schüler, Studenten, Azubis, Sozialpass-Inhaber, Bundesfreiwillige, Schwerbeschädigte mit BegleitpersonServicebüro Eduard-von-Winterstein-Theater,Buchholzer Straße 65, 09456 Annaberg-BuchholzTel.: 03733–1407-131 | service@winterstein-theater.deOnline: www.winterstein-theater.de/... Tageskasse