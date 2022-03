Heinrich Heine: "Ich wollte gehn die ganze Welt zu Ende"

Theater der Dichtung

Am Dienstag, dem 15. März 2022, startet um 19 Uhr die nächste Auflage der musikalischen Lesereihe des Annaberger Eduard-von-Winterstein-Theaters durch den Erzgebirgskreis in der Villa Facius in Lugau.



Heinrich Heine ist der Dichter der Leidenschaft. Eingehüllt in den Mantel der Ironie will er alles haben – in der Liebe und in der Politik. Ungerührt von Zensur, Verfolgung und Haftandrohung sagt er die Wahrheit über die politischen Zustände in Deutschland; eine Wahrheit, die die Regierenden – die wie immer – nicht hören wollen. Und auch in seinen Berichten über das Leben in England, Frankreich, Italien und Österreich schimmert diese Wahrheitsliebe durch – so lustig sie auch klingen.



An den Heinrich-Heine-Abenden lesen die Schauspieler Marie Louise von Gottberg und Udo Prucha vom Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz. Für die musikalische Untermalung sorgen Friedhelm Peters an der Harfe bzw. Markus Teichler am Klavier.



Karten: 5,00 € / 3,00 € ermäßigt



Orte und Termine:



Villa Facius Lugau

Hohensteiner Straße 2, 09385 Lugau

Telefon: 037295–900790

Dienstag, 15. März 2022, 19.00 Uhr



Bergmagazin Marienberg

Am Kaiserteich 3, 09496 Marienberg

Telefon: 03735–66812919

Donnerstag, 17. März 2022, 19.30 Uhr



Galerie der anderen Art Aue

Goethestraße 5, 08280 Aue-Bad Schlema

Telefon: 0174–5668371

Donnerstag, 24. März 2022, 19.30 Uhr



Kulturbahnhof Stollberg

Bahnhofstraße 2, 09366 Stollberg

Telefon: 037296–2237

Sonntag, 27.03.2022, 15.00 Uhr



Alte Brauerei Annaberg-Buchholz

Geyersdorfer Str. 34, 09456 Annaberg-Buchholz

Telefon: 03733-24801

Freitag, 8. April 2022, 20.00 Uhr