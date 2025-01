Genügend Plüschtiere gesammelt

Aufgrund einer überwältigenden Spendenbereitschaft wird die Aktion nun gestoppt.



Annaberg-Buchholz. Für die Inszenierung „Der Barbier von Sevilla“ bat das Eduard-von-Winterstein-Theater Anfang Januar um die Spende von Plüschtieren mit einer Mindestgröße von 15cm.



Aufgrund der überwältigenden Spendenbereitschaft wird die Aktion nun gestoppt und wir bitten, von weiteren Spenden abzusehen. Wir freuen uns riesig, dass bereits am zweiten Spendentag eine so große Menge Plüschtiere zusammengekommen ist. Uns erreichten Spenden nicht nur aus Annaberg-Buchholz und Umgebung, sondern auch aus Chemnitz, Dresden, Meißen, Halle, Meerane, Markranstädt, Markleeberg, Ballenstedt und Itzehoe.



Für die Bühnendekoration sind die abgegebenen Stofftiere nun völlig ausreichend. Die Kuscheltiere werden nun voraussichtlich sogar in einer weiteren Inszenierung Zutritt erhalten und auch in „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ zu sehen sein. Hierbei handelt es sich um ein Musical, welches auf der Grundlage eines Kinderbuches des britischen Autors Ian Fleming entstanden ist und bereits am 08. Februar um 19:30 Uhr seine Premiere feiert.





(lifePR) (