Gastspiel: Vicente Patíz

Am Freitag, dem 14. Februar 2025, um 19.30 Uhr, ist das Gastspiel „20 Jahre Adventures und die Reise geht weiter“ von und mit Vicente Patíz im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz zu erleben.Mit einer charmanten und hochgradig kurzweiligen Mischung von Klanglandschaften und virtuosen Instrumentals entführt uns der vielfach preisgekrönte Gitarrenzauberer Vicente Patíz auf eine spannende Safari rund um den Globus. Seine Abenteuerreisen, ein Konzertweltrekord und mittlerweile über 2000 Konzerte lieferten die Inspiration für einen unvergesslichen Konzertmoment. Patíz beherrscht die große Kunst spannend und dabei äußerst witzig zu unterhalten.Tauchen Sie ein in leidenschaftliche Fiestas in Havanna und berauschende Momente in Tibet. Genießen Sie Pariser Flair und die Traumstände Andalusiens, wundersame Elchbegegnungen am Polarkreis und den Zauber der Wüste. Mit 70 Saiten, Didgeridoos und Loopstation holt Patíz die Welt ins Konzert. Es wird ein Konzert zum Träumen, Lachen und Staunen.19,00 € / 14,00 €****: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘,Inhaber des Familienpass‘Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa. 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterTages-/Abendkasse