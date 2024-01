Gastspiel: Der Traumzauberbaum und Rosenhufs Liebesbrille

Am Sonntag, dem 14. Januar 2024, um 15.00 Uhr, gastiert das REINHARD LAKOMY-Ensemble mit dem Familienmusical am Eduard-von-Winterstein Theater in Annaberg-Buchholz.Der Traumzauberbaum hat heute ein besonderes Traumblatt unter seinen Blättern. Es geht ums Glücklichsein. Seine beiden Waldgeister Moosmutzel und Waldwuffel freuen sich auf eine Mietzekatzen-Hochzeit und alle Kinder sind eingeladen. Aber kann die Hochzeit überhaupt stattfinden? Das Hochzeitspferd Rosenhuf braucht zum Verhochzeiten des Brautpaares seine rosarote Liebesbrille. Wer durch diese Brille sieht, wird nur das Gute im Anderen sehen. Auf einmal ist diese Brille – zappzerapp – verschwunden. Der Traumzauberbaum ruft die Findefee Antonia, sie soll diesen Kriminalfall aufklären.23,00 € / 18,00 € ermäßigtServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr | Sa 10.00 bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater