Frühlingskonzert der Erzgebirgischen Philharmonie Aue

Am Samstag, dem 13. Mai 2023 um 19 Uhr, lädt die Erzgebirgische Philharmonie Aue unter der musikalischen Leitung von Dieter Klug zu einem Frühlingskonzert in die St.-Jakobi-Kirche Stollberg ein. Auf dem Programm stehen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Robert Schumann.



Stollberg. Es ist zu einer schönen Tradition geworden, dass die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde St. Jacobi und die Erzgebirgische Philharmonie Aue alle Stollberger Musikfreunde zu einem Frühlingskonzert einladen, um gemeinsam das kommende Frühjahr zu begrüßen.



In diesem Jahr wurde ein bunter Strauß beschwingter Melodien zusammengestellt, der so recht auf die warme Jahreszeit einstimmt. Mit Wolfgang Amadeus Mozarts beschwingter Sinfonia concertante für Violine, Viola und Orchester (Es-Dur KV 364) und Robert Schumanns beliebter Sinfonie Nr. 1 B-Dur op. 38 („Frühlingssinfonie“) stimmt die Erzgebirgische Philharmonie Aue das Publikum vorsommerlich ein. Michael Schmidt spielt die Solovioline, Yesim Alan die Soloviola. Die Moderation übernimmt Lür Jaenike.



Dirigent: Dieter Klug



Termin: Samstag, 13. Mai 2023, 19.00 Uhr

St.-Jakobi-Kirche Stollberg



Kartenpreise: 16,00 € und 9,00 € (ermäßigt)



Karten: Ev.-Luth. Pfarramt Stollberg

Pfarrstraße 3

09366 Stollberg

Tel. 037296 7070



Buch + Kunst Laden Claudia Lindner

Herrenstraße 18

09366 Stollberg

Tel. 037296 3175



Abendkasse