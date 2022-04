Frühlingskonzert der Erzgebirgischen Philharmonie Aue

Am Sonntag, dem 1. Mai 2022, um 17 Uhr, lädt die Erzgebirgische Philharmonie Aue unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Jens Georg Bachmann zu einem Frühlingskonzert in die St.-Jakobi-Kirche Stollberg ein. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Johann Strauß und Antonio Vivaldi.



Es ist zu einer schönen Tradition geworden, dass die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde St. Jacobi und die Erzgebirgische Philharmonie Aue alle Stollberger Musikfreunde zu einem Frühlingskonzert einladen, um gemeinsam das kommende Frühjahr zu begrüßen.



In diesem Jahr hat Dirigent Jens Georg Bachmann einen bunten Strauß beschwingter Melodien zusammengestellt, der so recht auf die warme Jahreszeit einstimmt. So stehen das bekannteste Werk von Antonio Vivaldi, "Die vier Jahreszeiten" - "Der Frühling", und der Frühlingsstimmenwalzer op. 410 von Johann Strauß auf dem Plan. Daneben wird die Orchestersuite "Gli Uccelli" - "Die Vögel" von Ottorino Respighi und die Sinfonie Nr. 49 f-moll "La Passione" zu hören sein. Natürlich darf bei einem solchen Konzert die Komposition "Primavera Porteña" - "Frühling" und der Tango aus den "Vier Jahreszeiten", von Astor Piazzolla nicht fehlen.



Dirigent: GMD Jens Georg Bachmann



Solist: Michael Schmidt (Violine)



Termin: Sonntag, 1. Mai 2022, 17.00 Uhr

St.-Jakobi-Kirche Stollberg



Kartenpreise: 16,00 € und 9,00 € (ermäßigt)



Karten:

Ev.-Luth. Pfarramt Stollberg

Pfarrstraße 3

09366 Stollberg

Tel. 037296 7070

Buch + Kunst Laden Claudia Lindner

Herrenstraße 18

09366 Stollberg

Tel. 037296 3175



Abendkasse