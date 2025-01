Ferienworkshop: MOVIN’ ON

Das Eduard-von-Winterstein-Theater lädt Jugendliche ab 10 Jahren in einem Ferienworkshop zu einem Ausflug auf die Probebühne und einer Reise in die Theaterwelt ein. Setz Deinen Geist und Deinen Körper in Bewegung - ein Tagesworkshop gegen den Ferienblues und für alle, die Spiele lieben.Wir treffen uns auf der Probebühne des Theaters und werden uns in vielen verschiedenen Übungen mit unserem Körper und mit der Stimme auseinandersetzen. Anschließend wird es auch Zeit für das Improvisieren und Erspielen kleiner Theaterszenen geben. Wer Lust hat, neue Menschen kennenzulernen und sich spielerisch auszuprobieren, ist herzlich eingeladen.Die Veranstaltung ist für alle Teilnehmenden kostenlos.Um Anmeldung wird bis eine Woche vor dem Termin gebeten unter tp@erzgebirgische.theater