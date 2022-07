"Fallstaff" von Michael William Balfe

Michael William Balfe gehörte zu den bekanntesten europäischen Musiker–Persönlichkeiten seiner Zeit. 1808 in eine Dubliner Theaterfamilie hineingeboren, wurde er in London und Paris zum Musiker ausgebildet. Auf Empfehlung Rossinis ging er nach Italien, wo er mit 26 Jahren zum ersten Mal den Jago in Verdis „Otello“ an der Mailänder Scala sang. Als Geiger, Opernsänger, Dirigent und Komponist wirkte er in ganz Europa. Das berühmteste Werk seiner 28 Arbeiten für die Opernbühne – „The Bohemian Girl“ – feierte sogar in den USA Triumphe. Balfe gilt heute als der herausragende irische Opernkomponist des 19. Jahrhunderts, ein später Vertreter des Belcanto, stark geprägt von seinem Idol Rossini, von dessen Einfluss er sich mit der Zeit immer mehr löste.Balfes Oper „Falstaff“ wurde 1838 in London im königlichen Theater mit einer Starbesetzung uraufgeführt; sie ist also exakt 55 Jahre vor Giuseppe Verdis Version entstanden. Wie diese fußt sie auf der bekannten Shakespeare-Komödie „Die lustigen Weiber von Windsor“: Sir John Falstaff hält sich für den unwiderstehlichen Schwarm aller Frauen und gerät wegen seiner unerschütterlichen Eitelkeit in die Falle der erbosten weiblichen Bevölkerung des Städtchens Windsor.In der Titelrolle ist László Varga zu erleben. Regie führt Christian von Götz, der auch Bühnenbild und Kostüme entworfen hat. Die Musikalische Leitung hat GMD Jens Georg Bachmann. Es spielt die Erzgebirgische Philharmonie Aue.Mi, 21.09.2022, 19.30 Uhr | So, 25.09.2022, 19.30 Uhr | Sa, 01.10.2022, 19.30 Uhr | Mo, 03.10.2022, 15.00 Uhr So, 09.10.2022, 19.30 Uhr | Fr, 14.10.2022, 19.30 Uhr | So, 23.10.2022, 19.30 Uhr | Do, 29.12.2022, 19.30 Uhr25,50 € / 21,50 € / 16,50 € (Premiere)22,50 € / 19,50 € / 13,50 €19,50 €* / 17,50 €* / 11,50 €*15,50 €** / 13,50 €** / 8,50 €***: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen**: Schüler, Studenten, Inhaber Sozialpass, FamilienpassServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH Markt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater