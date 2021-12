Erzgebirgische Theater- und Orchester GmbH stellt Spielbetrieb bis 9. Januar ein

Die ETO GmbH stellt den Spielbetrieb des Eduard-von-Winterstein- Theaters Annaberg-Buchholz und der Erzgebirgischen Philharmonie Aue bis voraussichtlich dem 9. Januar 2022 ein.



Moritz Gogg, Geschäftsführender Intendant der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH, dankt dem Publikum für seine Geduld. Nachdem sich mit Blick auf das aktuelle Pandemie-Geschehen alle Hoffnungen zerschlagen haben, wieder in einen normalen Spielbetrieb zurückkehren zu können, ist dies die einzig richtige Lösung.



Moritz Gogg: "Wir bitten unser Publikum herzlich um Verständnis. Sobald es neue Regelungen gibt, veröffentlichen wir diese auf der Internetseite und in den Sozialen Medien."



Das Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH in Annaberg-Buchholz, öffnet in dieser Zeit von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr und ist unter der Telefonnummer 03733/1407131 sowie unter der E-Mail-Adresse service@erzgebirgische.theater weiterhin für alle Theater- und Konzertfreunde da.

