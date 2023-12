Eduard-von-Winterstein-Theater gewinnt erneut Operettenpreis des Bayerischen Rundfunks

Nach dem BR-KLASSIK-Operettenfrosch März 2022 und dem BR-KLASSIK-Spielzeit 2021/22-Operettenfrosch für die deutsche Erstaufführung von „Der reichste Mann der Welt“ von Ralph Benatzky hat nun auch die Produktion "Der Fürst von Pappenheim" von Hugo Hirsch, in der Inszenierung und Ausstattung von Christian von Götz unter der musikalischen Leitung von Jens Georg Bachmann, den 3. BR-Klassik Operettenfrosch gewonnen. Die Operette feierte am 9. Dezember 2023 am Eduard-von-Winterstein-Theater Premiere.Der 1884 in Birnbaum geborene Hugo Hirsch zählt neben Paul Lincke, Jean Gilbert und Walter Kollo zu den Großmeistern der Berliner Operette. Seine Werke bestechen durch eine eingängig rhythmusbestimmte Musik mit kess frivoler Note. Besonders populär wurden die Gassenhauer „Geh’n se bloß nicht nach Berlin“, „Wer wird denn weinen, wenn man auseinandergeht“ und „Und zum Schluss schuf der liebe Gott den Kuss“. In den 1950er-Jahren wurden zwei seiner Operetten verfilmt, darunter sein beliebter „Fürst von Pappenheim“ mit Viktor de Kowa und Hannelore Schroth.Regelmäßig vergibt die Redaktion der Sendung Operetten-Boulevard des Bayerischen Rundfunks einen Preis für außergewöhnliche Operetten-Produktionen in der internationalen Theaterlandschaft und verleiht die „Frosch-Urkunde“ für zeitgemäße, originelle und herausragende Operetten. Auch der Mut, unbekannte Werke zu spielen, oder Operetten neu zu interpretieren wird mit dem Preis belohnt. Aus den Monats-Preisträgern wählt die Jury einen Jahres-Gewinner. , In der Sendung Operetten-Boulevard am Sonntag, dem 10. Dezember 2023 wurde der Gewinner des Operettenfroschs für den Monat Dezember 2023: das Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz bekanntgegeben. https://www.br-klassik.de/... . htmlIn der Titelrolle des Egon Fürst erleben Sie Richard Glöckner, als Ottokar von Meersburg-Greiffenstein Publikumsliebling Leander de Marel, als seine Nichte Prinzessin Stephanie Sophia Keiler, als Prinz Sascha von Gorgonien Christian Wincierz und Udo Prucha als sein Adjudant Graf Ganitschew. László Varga als Baron Dimitri Katschkoff, Maria Rüssel als Diana sowie Jakob Hoffmann als Hector komplettieren das Ensemble. Weitere Rollen sind mit Stephanie Ritter, Juliane Prucha/Nadja Schimonsk, Uli Heim und Gisa Kümmerling besetzt. Für die Einstudierung des Chors zeichnet Daniele Pilato verantwortlich, für die Choreografie Leszek Kuligowski. Es spielt die Erzgebirgische Philharmonie Aue unter Leitung ihres Chefdirigenten Jens Georg Bachmann.