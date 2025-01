Eduard-von-Winterstein-Theater gewinnt erneut Operettenpreis des Bayerischen Rundfunks

Nach den BR-KLASSIK-Operettenfröschen für die Inszenierungen „Der reichste Mann der Welt“ und „Der Fürst von Pappenheim“ und dem BR-KLASSIK-Spielzeit 2021/22-Operettenfrosch für die deutsche Erstaufführung von „Der reichste Mann der Welt“ von Ralph Benatzky hat nun auch die deutsche Erstaufführung von „Das Walzerparadies“ von Oscar Straus, in der Inszenierung und Choreographie von Oliver Pauli, unter der musikalischen Leitung von Dieter Klug und Markus Teichler, den 4. BR-Klassik Operettenfrosch gewonnen. Die Operette feierte am 7. Dezember 2024 am Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz Premiere.Der Walzertanz hat es dem 1870 in Wien geborenen Komponisten Oscar Straus anscheinend angetan: Allein fünf Werke seiner 35 Operetten tragen den eleganten Tanz im Namen, darunter der all seine anderen Bühnenschöpfungen überragende und allseits beliebte „Walzertraum“. Doch konnte auch sein „Walzerparadies“ das Publikum begeistern. Auch in diesem Bühnenwerk weiß Oscar Straus wieder zu überzeugen, denn auch hier begegnen uns neben einer lustigspritzigen Geschichte zauberhafte Melodien gemischt mit tänzerischer Ausgelassenheit.Regelmäßig vergibt die Redaktion der Sendung Operetten-Boulevard des Bayerischen Rundfunks einen Preis für außergewöhnliche Operetten-Produktionen in der internationalen Theaterlandschaft und verleiht die „Frosch-Urkunde“ für zeitgemäße, originelle und herausragende Operetten. Auch der Mut, unbekannte Werke zu spielen oder Operetten neu zu interpretieren wird mit dem Preis belohnt. Aus den Monats- bzw. Produktions-Preisträgern wählt die Jury einen Jahres-Gewinner. In der Sendung Operetten-Boulevard wurde am Sonntag, dem 12. Januar 2025, bekanntgegeben, dass das Eduard-von-Winterstein-Theater für die Produktion „Das Walzerparadies“ den 4. BR-KLASSIK-Operettenfrosch gewonnen hat.Die Wiener Operette in drei Akten wird in der Spielzeit 2025_2026 im Eduard-von-Winterstein-Theater wiederaufgenommen. Karten können ab sofort im Servicebüro reserviert werden.Sonntag, 26. Oktober 2025, 18.00 Uhr | Mittwoch, 19. November 2025, 15.00 Uhr |Samstag, 6. Dezember 2025, 19.30 Uhr | Samstag, 27. Dezember 2025, 19.30 UhrIn der Besetzung erleben Sie Richard Glöckner als Poldi Polleder und Zsófia Szabó als Mizzi. In weiteren Rollen sind zu sehen: Jakob Hoffmann als Matthias Polleder, Bettina Grothkopf als Frau Polleder, László Varga als Gabriel Domayer und Juliane Prucha als Maria Domeyer. Auf der Bühne stehen außerdem Leander de Marel als Großvater Domayer, Gunnar Frietsch / Ondřej Potůček als Wiesinger, Matthias Stephan Hildebrandt als Pankraz, Vincent Wilke als August Miereke, Maria Rüssel als Gaby Ritzinger und Matthias Stephan Hildebrandt als Portier, Kellner und Kurdirektor. Für die Einstudierung des Opernchors des Eduard-von-Winterstein-Theaters zeichnet Kristina Pernat Ščančar verantwortlich. Es spielt die Erzgebirgische Philharmonie Aue.(ab Minute 28:15)Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz Mo-Fr 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr Sa. 10.00 bis 13.00 Uhr Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater