Eddi und das Pflaumenkuchenabenteuer

Relaxed Performance

Am Samstag, dem 8. Oktober 2022, um 17 Uhr, findet auf der Studiobühne des Eduard-von-Winterstein-Theaters eine Vorstellung im speziellen Format statt. Gespielt wird das Schüler- und Familienkonzert mit dem Titel „Eddi und das Pflaumenkuchenabenteuer“, das sich gezielt an Schüler der Klassenstufen 1 bis 4 richtet.



Zu hören und zu sehen sein wird das Konzert „Eddi und das Pflaumenkuchenabenteuer“. Der weiße Flattervogel Eddi darf endlich auch einmal in die Schule. In Begleitung seiner Freunde, der Orchestermusiker Sebastian Fischer und Ronny Wiese und deren Musikinstrumenten, besucht er eine Schulklasse und entdeckt, dass Musik überall ist. Gemeinsam mit den Kindern rappen und basteln die drei und erleben ein lustiges Abenteuer.



„Relaxed Performances“ richten sich an ein Publikum, das eine entspanntere Atmosphäre als die übliche während einer Theatervorstellung ganz besonders genießt. Egal, ob Eltern mit kleinen Kindern oder Menschen mit Behinderung und ihre Begleitmenschen, alle sollen sich willkommen fühlen. Das Licht im Saal bleibt an, die Türen bleiben offen, es wird ein Ruheraum eingerichtet und es darf während der Vorstellung gestaunt, bewundert, gelacht, kommentiert, gehüpft und gesprungen werden.



Termin: Samstag, 8. Oktober 2022, 17.00 Uhr

Weitere Vorstellung: Samstag, 1. April 2023, 15.00 Uhr

Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

Abendkasse