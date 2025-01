Am Samstag, dem 15. Februar 2025, 19.30 Uhr, findet im kleinen Saal des Kulturhauses Aktivist Aue-Bad Schlema der zweite ETHOS-Stiftungsabend statt. Alle sind herzlich eingeladen. Ein besonderer Dank geht an die zahlreichen Stifter_innen, die mit ihrem Beitrag ermöglichen, besondere Projekte der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH finanziell auszustatten.



Unter dem Motto „Geniale Spürnasen: von Pfeife, Schnurrbart und Monokel“ wird eine Krimi-Lesung geboten, die von erlesener Kammermusik – gespielt von Mitgliedern der Erzgebirgischen Philharmonie Aue – umrahmt wird. Es lesen Gisa Kümmerling, Udo Prucha, Asia Schreiter und Marvin Thiede. Karl Friedrich Winter übernimmt die Musikalische Leitung und begleitet den Abend Live-Hörspiel-ähnlich atmosphärisch am Klavier – die szenische Einrichtung stammt von Asia Schreiter.



In diesem zweiteiligen Abend wird das Publikum Zeuge zweier Ermittlungen, die von den berühmtesten Detektiven der Welt durchgeführt werden. Die Arbeit der brillanten grauen Zellen von Hercule Poirot und die geniale Beobachtungsgabe des, Geige spielenden und Pfeife rauchenden, Sherlock Holmes wird hier unter die Lupe genommen. Freuen Sie sich auch auf die spannungsvolle musikalische Untermalung der beiden Geschichten, die von virtuosen Klängen der Erzgebirgischen Philharmonie Aue flankiert werden.



Die Einnahmen des Abends kommen der Erzgebirgischen Theater- und Orchester-Stiftung zugute.



Karten erhalten Sie unter der Telefonnummer 03771 29 02 21 oder unter der E-Mail-Adresse kulturhausaktivist@bad-schlema.de.



Termin: Samstag, 15. Februar, 19.30 Uhr

Kulturhaus Aktivist Aue-Bad Schlema (kleiner Saal) Bergstraße 22

08280 Aue-Bad Schlema



Kartenpreis: 20,00 € pro Person

