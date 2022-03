Drama "Orson Welles probt Moby Dick" mit Audiobeschreibung

In Kooperation mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen und gefördert durch die „Aktion Mensch“, bietet das Theater das Schauspiel „Orson Welles probt Moby Dick“ mit Audiodeskription an. Dabei wird das szenische Geschehen auf der Bühne während der Dialogszenen synchron beschrieben und auf Empfangsgeräte übertragen, die den blinden Zuschauern zur Verfügung gestellt werden.Vor Beginn wird es eine kurze Einführung in das Stück geben und anschließend,– exklusiv für die sehbehinderten Zuschauer – eine blindengerechte Führung über die Bühne.Zeitplan:17.30 Uhr Öffnung der Abendkasse und Ausgabe der Empfangsgeräte18.00 Uhr Stückeinführung im Zuschauersaal, anschließend Führung über die Bühne, bei der das Bühnenbild ertastet werden kann19.20 Uhr Figuren- und Bühnenbildbeschreibung über die Empfangsgeräte19.30 Uhr Beginn der Vorstellung18,50 € / 15,50 € / 9,50 €16,50 €* / 14,50 €* / 7,50 €*12,50 €** / 10,50 €** / 5,50 €***: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen**: Schüler, Studenten, Auszubildende, Bundesfreiwillige, Inhaber Sozialpass, FamilienpassServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHBuchholzer Straße 65, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Tageskasse